Amazon Türkiye, BlindLook iş birliğiyle online alışverişte engelleri kaldırdı

İSTANBUL(AA) - Amazon Türkiye’nin görme engellilerin online alışveriş yaparken yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmaya yardımcı olmak amacıyla Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasına entegre ettiği BlindLook’un Sesli Simülasyon (Audio Simulation) teknolojisi müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü’nde kullanıma sunulan teknoloji sayesinde, sadece 45 günde 20 binden fazla görme engelli Amazon müşterisi kapsayıcı, engelsiz bir online alışverişi deneyimleme imkanı bulurken, yeni eklenen bu özellik yüzde 98 memnuniyet oranına ulaştı.

Bir ayı aşkın sürede tüm simülasyonların toplam görüntülenmesi ilk 45 günde 27 bin 700’ü aşarken, kullanıcılar Amazon üzerinde ortalama 40 dakika 23 saniye geçirdi. Amazon, Türkiye’de BlindLook'un Sesli Simülasyon teknolojisini web sitesine ve mobil uygulamasına entegre eden tek online perakendeci olmayı sürdürüyor.

Dünya genelinde 285 milyon görme engeli bireyin özgürce yaşama katılabilmesi adına çalışan BlindLook tarafından geliştirilen ses odaklı erişilebilirlik teknolojisi Sesli Simülasyon, görme engelliler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getiriyor ve tam veya kısmi görme engelli bireylerin dijital ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan kullanmalarına olanak sağlıyor.

​​​​​​​- Uygulama gereken aksiyonları sesli bir biçimde aktararak kullanıcıları yönlendiriyor



Ekran okuyucu programlarla paralel bir biçimde çalışan teknoloji, herhangi bir web sitesi veya uygulamayı kullanırken alınması gereken aksiyonları sesli bir biçimde aktararak kullanıcıları yönlendiriyor. Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasına entegre edilen bu teknoloji ile görme engelli ya da düşük görme yetisine sahip Amazon müşterileri artık ürün seçenekleri arasında özgürce gezinebilirken, Amazon’un sunduğu hızlı ve kolay alışveriş deneyiminin de keyfini çıkarabiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, BlindLook iş birliği ile şu ana kadar Amazon.com.tr ve mobil uygulama üzerinden 20 binden fazla görme engelli Amazon müşterisine engelsiz bir online alışveriş deneyimi sunduklarını belirterek, "Sesli Simülasyon ile Amazon deneyimi yaşamış olan 8 binden fazla kullanıcı bize ve Blindlook ekibine teşekkür mesajı iletti. Bu alanda Türkiye’de online perakendede bir ilki gerçekleştirmiş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte de müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini iyileştirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

BlindLook Kurucuları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Online alışveriş görme engellinin dünyasında benzersiz bir öneme sahip. Engelsizce alışveriş yapabilmesinin tek yolu. Bir mağazaya giderken karşısına sayısız engel çıkabilir, mağaza içinde birçok ayrımcılığa maruz kalabilir. Ancak online alışverişle, mağaza erişilebilir olduğu sürece görme engelli engelsizce alışveriş yapabilir. Biz Amazon Türkiye ile birlikte, görme engelli kitlemiz için ses odaklı teknolojimizle, uçtan uca engelsiz bir alışveriş deneyimi tasarladık. Yaptığımız bu çalışma, görme engelli kitleden çok hızlı bir şekilde karşılık buldu. Görme engelsiz ürün ve hizmetlerin her geçen gün artmasını diliyoruz.”