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Amazon Prime Video Türkiye'nin aralık takvimi açıklandı

- Prime üyeleri, Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye erişiyor

Ekonomi 30.11.2021, 11:12
Amazon Prime Video Türkiye'nin aralık takvimi açıklandı

İSTANBUL (AA) - Amazon Prime Video, aralık ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, aralık ayında Türkçe alt yazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında Tracy Oliver'ın kaleminden çıkan ve 4 kız arkadaşın New York'taki eğlenceli hayatlarını konu alan "Harlem", final sezonuyla izleyicilerini ekran başına kilitleyecek olan "The Expanse", Michael Pearce'ın yönetmenliğinde tehlikeli bir kurtarma görevinin heyecanını yaşatan "Encounter", dördüncü sezonuyla "The Grand Tour" ve Nicole Kidman ile Javier Bardem'in başrolleri olduğu "Being the Ricardos" yer alıyor.

Prime üyeleri, Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler gibi birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.

Amazon Prime Video Türkiye'nin aralık ayı takviminde şunlar öne çıkıyor:

"Tracy Oliver'ın kalemiyle hayat bulan ve 20'li yaşlardaki 4 kız arkadaşın New York şehrindeki eğlenceli ilişkilerini siyahi kültürün bakış açısıyla ele alan komedi dizisi Harlem, 3 Aralık Cuma günü Prime Video Türkiye'de ilk sezonuyla ekranlara geliyor. Birçok kültürde flört normlarıyla ilgili kapsamlı bilgisi olan fakat bunu kendi aşk hayatına bir türlü adapte edemeyen Columbia Üniversitesi'nin genç antropoloji profesörü Camille (Meagan Good), başarılı bir online randevu uygulamasının yaratıcısı olan Tye (Jerrie Johnson), umutsuz romantik modacı Quinn (Grace Byers) ve kendinden emin, başarılı bir şarkıcı ve aktris Angie'nin (Shoniqua Shandai) yaşadıkları eğlenceli anlar, Harlem'in ilk sezonunda izleyiciyle buluşuyor.

Serinin yıldızları Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Cara Gee, Frankie Adams, Keon Alexander, Nadine Nicole, and Jasai Chase Owens'ın şu ana kadarki en heyecanlı sezon için yeniden bir araya geleceği 'The Expanse', 10 Aralık Cuma günü Prime Video Türkiye'de izleyicilerle buluşuyor. Marco Inaros ve Özgür Donanması, dünyada ve Mars'ta yıkıcı asteroit saldırıları başlatmaya devam ederken güneş enerjisini de kullanmaya başlar. Savaşın gerilimi ve yaşanan kayıplar Rocinate mürettebatının birliğini tehdit ederken, Chrisjen Avasarala cesur bir hamle yapar ve eski Marslı Denizci Bobbie Drapper'ı çatışmanın seyrini değiştirebilecek gizli bir göreve gönderir. Bu esnada Drummer ve ailesinden geri kalanlar Marco’ya ihanet edip kaçarken, uzak bir gezegende yeni bir güç yükselmeye başlar.

Michael Pearce'ın yönetmenliğini üstlendiği, Riz Ahmed, Octavia Spencer ve Rory Cochrane'in başrollerini paylaştığı 'Encounter', 10 Aralık Cuma günü Prime Video Türkiye'de yayına giriyor. Donanımlı bir deniz kuvvetleri askerinin iki küçük oğlunu gizemli bir tehditten kurtarmak için çıktığı görev tehlikeli boyutlara doğru sürükleniyor.

Arabaya dair tutkunun ve motor şovlarının büyük bir keyfe dönüştüğü 'The Grand Tour', Carnage a Trois isimli dördüncü sezonuyla 17 Aralık Cuma günü Prime Video Türkiye'de izleyicilerle buluşuyor. Meşhur üçlü, bu defa Fransız araba kültürünün tuhaf dünyasının içine dalıyor. Galler tepelerinde başlayacak olan efsane bir yarış turuyla birlikte tüyleri diken diken eden bir dağ tırmanışı, bomba imhaları, pervaneli arabalar, helikopter gösterileri ve Manş Denizi’ne ulaşmadan önce zevkin doruklara çıkacağı Grand Tour'da izleyicileri eğlenceli anlar bekliyor.

Başrollerinde Nicole Kidman ve Javier Bardem'in yer aldığı, Oscar ödüllü yazar ve yönetmen Aaron Sorkin’in anlatımıyla hayat bulan 'Being the Ricardos', 21 Aralık Salı günü Prime Video Türkiye'de ekranlara geliyor. Şok edici kişisel suçlamalar, siyasi bir karalama ve kültürel tabularla tehdit edilen Lucille Ball ve Desi Arnaz çiftinin karmaşık hale gelen romantik ve profesyonel ilişkileri tüm açıklığıyla gözler önüne seriliyor."

#Amazon Prime Video
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