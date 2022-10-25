Amasyalı kadınlar kışlık ‘erişte ve ‘cimcik’ için kolları sıvadı

Amasya’nın Taşova ilçesinde kadınlar kışın tüketilecek ‘erişte’, ‘yanaş’ ve ‘cimcik’ adlı hamur işi ürünleri imece usulü elbirliğiyle hazırladılar.

Kolların sıvanmasıyla her gün bir ailenin ihtiyacı için açılan hamurlar odun ateşiyle ısınan ocaklarda pişiriliyor. Bu sayede kadınlar hem aile bütçesine katkı sağlıyor, hem de geleneklerini yaşatıyor.

Doğu Mahallesi’nde gelenekselleşen erişte, yanaş ve cimciklerin yapımı mesaisi için sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınların bir kısmı hamur yoğuruyor, bir kısmı ise diğer hazırlıkları yaparak ateşi yakıyor. Her gün bir evde ya da bahçede bir araya gelen kadınlar, hummalı bir şekilde tek tek elleriyle açtıkları kalın yufkaları sac ateşi üzerinde pişiriyor.

Birlik ve beraberlik içinde ürünlerini hazırladıklarını belirten ev hanımı Meryem Özdemir Gülmez, “Makarnamız, yanaşımız, cimciklerimiz oluyor. Bugün bana, yarın öbür komşuya bir hazırlık yapıyoruz. Böylece yorucu olmuyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Çok güzel bir söz bu. Gerçekten öyle” dedi.

Komşularıyla 100 hamur açtıklarını anlatan Gülmez, “Buna 20 yumurta kırdım. 3 kilo süt koydum. Birde un. Başkada bir şey yok. Masraflı değil. Kış boyu bunu iki yıl yiyeceğim” diye konuştu.