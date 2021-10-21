Amasya’da cennet hurması hasadı başladı: 600 tondan fazla rekolte bekleniyor

Amasya’da son yıllarda üretimi artan cennet hurmasının bu yılki hasadına başlandı. 600 tondan fazla rekolte bekleniyor.

Ziyaret beldesinde düzenlenen hasat programına katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, dalında kilosu 4 TL’yi bulan fiyatı kurutulduğunda ise 40 TL’ye varan vitamin deposu meyve için bir kurutma tesisinin yakında hizmete gireceğini açıkladı.

“Trabzon hurması” olarak da adlandırılan meyvenin ilde bu yıl toplu olarak ekili 370 dekar alanda hasadının yapılacağını belirten Vali Masatlı, “Önümüzdeki günlerde ayrıca yüzde 75 devlet destekli olmak üzere 240 dekarlık alan için talep eden üreticilerimize cennet hurması fidanı dağıtacağız” dedi.

Yaş ve kuru satışı arasında yaklaşık 10 kat fiyat farkı bulunan bu lezzetli meyveden sağlanan gelir artışına katkı sağlanması için kurutma tesisi yapımlarına destek olmaya devam edeceklerine değinen Masatlı, “Raf ömrü özelliği itibariyle çok kısadır. Kurutma yöntemi ise bu ürünün raf ömrünü uzatmak ve daha yüksek bir fiyatla satılmasını sağlamak için gereklidir. İlimizde de bu açığı kapatmak için profesyonel bir kurutma tesisini de yakın zamanda Çiğdemlik Köyünde hizmete açacağız. Ayrıca 3 kurutma tesisimiz de proje aşamasındadır” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de bu yıl 603 ton rekolte beklendiğini ifade etti. Programda Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya ve MHP İl Sekreteri Recep Gökçe de yer aldı.