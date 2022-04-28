Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı

"Nadas Alanlarında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında ekilen tohumların bereketli olmasını dileyen Vali Masatlı, toplam bedeli 6,4 milyon lira olan 3 bin 200 ünite tohumun yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilere teslim edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ekilmedik tek karış yer kalmamalı" talimatına vurgu yapan Mustafa Masatlı, “Gıda arzının desteklenmesi hem de ülkemize yapılacak olan ayçiçeği ithalatını azaltma bakımından bu faaliyet içerisine girdik. Tarım ve Orman Bakanlığımız genel politikaları belirliyor. Bizler de yerel düzeyde bu politikalara katkı sunma bakımından çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.

Ekim yapılan traktörü kullanıp çiftçilerle de görüşen Masatlı, ayrıca Amasya Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Fındıklı yangın ilk müdahale ekip binasını da ziyaret ederek faaliyetlere ilişkin bilgiler aldı.