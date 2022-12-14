Amasya Şeker’den çiftçilere çağrı: “Dilediğiniz kadar pancar ekin"

Amasya Şeker Fabrikası, verimli geçen bu yılda çiftçilerin 75 bin dekar alanda yetiştirdiği 630 bin ton şeker pancarını işleyip 81 ton şeker üretimi gerçekleştirecek. Şeker pancarının üreticisinin yüzünü güldürdüğünü belirten fabrika yöneticileri, stratejik bir ürün olan toz şeker üretimini artırmak için 69 yıldır bacası tüten işletmenin ortağı olan çiftçilere kota sorununun olmadığını vurgulayıp 2023 yılında istedikleri kadar ürün ekmeleri çağrısında bulundu. Ağızların tatlandırıcısı şekerin tarladan mutfaklara uzanan yolculuğunda çiftçilerin ve fabrika çalışanlarının büyük emeği bulunuyor.

Ahmet Özarslan: “İsteyen dilediği kadar pancar ekebilir”

Şeker pancarı üretimini artırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, “Bölgemizde ekimden hasada kadar çiftçilerimizi destekliyoruz. Çünkü bu şekerin yurt dışından gelmeden ülkemizde üretilmesi gerekiyor. Amasya bölgemizde kota sorunu yoktur. İsteyen dilediği kadar pancar ekebilir” dedi.

“Küspe satışında randevulu sisteme geçtik”

Üretimden elde edilen bir diğer önemli ürün olup hayvancılıkta kullanılan küspenin temininde kolaylaştırıcı adımlar attıklarını, ayrıca küspelerin 1 ton, 500 kilo ve 40 kilo halinde paketlendiğini anlatan Ziraat Mühendisi Özarslan, “Küspe satışında randevulu sisteme geçtik. Eskiden 2-3 gün süren küspe sıraları oluyordu. Biz şu an o sıraları kaldırmış olduk. Çiftçilerimiz internetten çiftçi portalımıza ulaşarak aldıkları randevuları sonucu verilen gün ve saatte gelip küspelerini teslim alarak kısa sürede dönüş yapıyor” diye konuştu.

“Hedefimiz ilk 500 şirket arasına girmek”

Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında bulunan Amasya Şeker Fabrikası’nın hedefinin ilk 500 kuruluş arasına taşınması olduğunu vurgulayan Ahmet Özarslan, “Hedefimiz ilk 500 şirket arasına girmek. Bununla ilgili olarak hem şeker üretiminde hem de etil alkol üretiminde yatırımlarımızı yapmaktayız” şeklinde konuştu.

“Salgın döneminde ülkemize büyük katkı sağladık. Yatırımlarımızı artırıp paketli etil alkol tesisi kurduk”

Korona virüs (Kovid-19) salgını döneminde imdada yetişen fabrikanın hastanelerin yanında şu anda kolonya ve dezenfektan üreticilerine etil alkol temin ettiğini hatırlatan Özarslan, “Salgın döneminde ülkemize büyük katkı sağladık. Yatırımlarımızı artırıp paketli etil alkol tesisi kurduk. Hastanelere 5 litrelik paketler halinde satış yapıyoruz. Toplam üretimde 7,5 milyon litreye ulaştık. Melas tanklarımızı büyüterek kapasitelerini artırdık. Yine etil alkol stoklama kapasitelerimizi artırdık” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Şeker sektörüne olan desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a fabrika ortağı çiftçilere adına teşekkür eden Özarslan, 2023 yılı hasat döneminde açıklanacak pancar alım fiyatının beklentileri karşılayacak şekilde olacağına inandığını söyledi.