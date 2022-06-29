’Amasya çiçek bamyası’ için AB’ye coğrafi işaret başvurusu

Amasya’nın ‘çeyrek altın’ diye adlandırılan meşhur ‘çiçek bamyası’na Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili alınması için Amasya Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) tarafından başvuru yapıldığı bildirildi.

’Çeyrek altın’ olarak adlandırılıyor

Çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için yöre halkının ’çeyrek altın’ olarak adlandırdığı lezzetli çiçek bamyasının ünü sınırları aşıyor. Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, “Amasya Çiçek Bamyası için Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunu yaparak tescil sürecimizi başlattık” dedi.

En fazla Taşova ilçesinde yetiştirilen Çiçek Bamyası, yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanıyor. Minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamya, yaş ve kuru olarak yurdun dört bir yanına pazarlanıyor.

Türkiye’nin AB coğrafi işaretli ürün sayısı 8

Giresun’a özgü tombul fındığın Avrupa Birliği tarafından tescillenmesiyle Türkiye’nin AB coğrafi işaretli ürün sayısının 8’e yükseldiğine değinen Murat Kırlangıç, “Amasya çiçek bamyasının tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülke genelinde sayıları az olan AB coğrafi işaretli ürünlerden birine sahip olmanın mutluluğunu yaşayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Ürünlerin tescille korunmasının kentlerin marka değeri açısından önemli adımlar olduğunu, kente ait yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasına da büyük önem verdiklerini anlatan Kırlangıç, “Coğrafi işaret ülkemizin milli ve kültürel değerlerinin korunmasının yanı sıra ekonomik gelişime, ihracat gelirlerinin artırılmasına ayrıca kırsal kalkınmanın ve kadın istihdamının desteklenmesine de katkı sağlar” şeklinde konuştu.

"Amasya’daki coğrafi işaret sayımızı 33’e çıkaracağız”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın marka kent ilan ettiği tarihi şehirde bir yılı aşkın süredir yapılan çalışmalar sonucu Amasya etli çiçek bamyası yemeği, Amasya toyga çorbası, Amasya baklalı dolma, Amasya çöreği, Amasya patlıcan pehli yemeği ve burmalı Amasya çöreğinin coğrafi işaret tescili yapıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatl, “Kısmet olursa 2022 yılı içerisinde diğer 23 adet ürünümüzü daha tescil ettirerek coğrafi işaret sayımızı 33’e çıkaracağız” değerlendirmesinde bulundu.