Amasra’da mendirek inşasında sona yaklaşıldı

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da kruvaziyer turizminin başlamasına imkan sağlayan yolcu limanı iskelesinin ardından, 800 metre uzunluğa ve 150 metre genişliğe sahip mendirek inşaatında da sona yaklaşıldı. Her biri 22 ton ağırlıkta 14 bin adet küp beton blok kullanılarak inşa edilen mendirek, ilçeyi ziyaret edecek kruvaziyerlerin daha güvenli şekilde limana yanaşmasına imkan sağlarken; yürüyüş yolları, amfi tiyatrosu ve etkinlik alanı ile sosyal yaşama da katkı sunacak.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bartın’ın Amasra ilçesinde Uluslararası Giriş Çıkışlar Daimi Açık Deniz Hudut Kapısı ilan edilerek kruvaziyer gemileri ağırlamaya başlayan yolcu iskelesi ve yat limanının ardından mendirek inşaatında da sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülen, 800 metre uzunluğa ve 150 metre genişliğe sahip mendirek inşaatında her biri 22 ton ağırlıkta 14 bin adet küp beton blok kullanıldı. Beton blokların yer yer 30 metreyi bulan deniz derinliğine yerleştirilmesi sırasında sanayi dalgıçları da görev aldı.

Proje çerçevesinde mendirek üzerinde turistler için yürüyüş platformu inşa edilirken, yürüyüş yolunun duvarları Roma Dönemi’ne ait tarihi Amasra Kalesi’nin yapısına uygun olarak dizayn edildi. Mendirek projesinde deniz feneri ile birlikte; konser, tiyatro, festival ve benzeri etkinlikler için amfi tiyatroya da yer verildi.

"Amasra’mız Karadeniz’in en güzel köşelerinden"

Mendirek inşaatının tamamlanmasıyla birlikte kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri konumundaki Amasra’ya yolcu gemilerinin giriş-çıkışları daha güvenli olarak sağlanacak. Sosyal etkinlikler içinde kullanılabilecek mendirek aynı zamanda uzunluğu 600 metreyi bulan yürüyüş platformu, manzarasıyla turistlere doğal bir fotoğraf platosu hizmeti sunacak. İnşaat alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra yolcu limanının bölge turizmi için çok önemli olduğuna değinerek, "Amasra’mız Karadeniz’in en güzel köşelerinden bir yer. Fatih Sultan Mehmet’in çeşm-i cihan dediği, ’Dünyanın gözbebeği burası mı?’ diye iltifat ettiği bir yer. Amasra’mıza yatırımlarımız devam ediyor. Amasra’ya ulaşımı kolaylaştırmak için tüneller, kara yolları bağlantılarını gerçekleştirmiştik. Şimdi de Amasra Yolcu Limanı’nın burada tamamlanmasını görüyoruz. Amasra yolcu limanımız gerçekten bölge turizmi için çok önemli. Artık burası hudut kapısı oldu ve şu ana kadar 12 yolcu gemisi yurt dışından geldi ve planlanan seferler de var" dedi.

"Amasra’mıza artık Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı diyebiliriz"

Grup Başkanvekili Tunç, Amasra’nın tarihi yapısına da uygun şekilde inşa edilen mendireğin büyük bir yatırım olduğunun altını çizerek, "Amasra Yolcu Limanı 800 metre uzunluğunda ve 150 metre genişliğinde. Her biri 22 ton ağırlığında 14 bin küp şeklinde beton blok kullanıldı. Bu beton bloklar denize dalgıçlar vasıtasıyla indirildi ve burada büyük bir yatırım gerçekleşti. Amasra’nın tarihi dokusuyla da uyumlu bir şekilde inşa edildi. Amasra’daki tarihi kale surlarına uyumlu şekilde inşa edilerek bir beton yığını görüntüsünden kurtarıldı. Amasra’ya gelecek olan yerli yabancı turistlerimizin kullanımı için burada bu kale surları şeklinde dizayn edilen mendireğin üzerine yürüyüş yolları da yapıldı. Yolcu limanının ucu da bir amfi tiyatro şeklinde dizayn edildi. Bu şekilde hem turistik açıdan hem de yolcu gemilerinin daha güvenli bir şekilde limana girebilmeleri için çok büyük bir yatırım yapıldı. Ben Amasra’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu büyük yatırımın buraya kazandırılmasında emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, önceki ulaştırma bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Amasra’mıza artık Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı diyebiliriz. Yerli yabancı gemiler artık burayı daha sık kullanacaklar. Soçi’den kruvaziyer seferleri başladı ve şu ana kadar Soçi’den gelen yolcu gemisi 12 sefer yaptı. Amasra’daki turizmin nasıl canlandığını hep birlikte görüyoruz. Ben tekrar Amasra’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.