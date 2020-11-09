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Amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu bildirdi.

Ekonomi 09.11.2020, 09:51
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Amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu bildirdi.

Ağbal, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek, oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.''

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