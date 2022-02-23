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Alüminyum sektörü 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul’da buluşacak

Dünya genelinde alüminyum sektörünün en önemli üç fuarından biri olarak bilinen ALUEXPO 3-5 Mart tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. 348 firmanın yer alacağı fuarda yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 13 bin ziyaretçi bekleniyor.

Ekonomi 23.02.2022, 12:55
Alüminyum sektörü 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul’da buluşacak

Dünya genelinde alüminyum sektörünün en önemli üç fuarından biri olarak bilinen ALUEXPO 3-5 Mart tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. 348 firmanın yer alacağı fuarda yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 13 bin ziyaretçi bekleniyor.

Alüminyum sektörünü bir araya getiren ALUEXPO 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Fuar öncesinde TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Hannover - Messe Ankiros Fuarcılık Genel Müdürü İbrahim Anıl, TALSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Kayabaşı ve 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Göksal Güngör’ün ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar alüminyum sektörünün 2021 yılında ihracatını yaklaşık yüzde 70 artırarak, 5 milyar dolarlık hacme ulaştığını söyleyerek, Türkiye’nin Avrupa’nın ikinci büyük tedarik kaynağı olduğunu belirtti.

“Uluslararası Alüminyum Fuarı toplamda 348 yerli ve yabancı firmaya ev sahipliği yapacak”

7’ncisi düzenlenecek olan alüminyum fuarı hakkında hakkında konuşan Kibar, “ALUEXPO Türkiye’deki alüminyum sektörünün bütünselliği içinde buluştuğu bir fuar aktivitesi. Hem sektörün hem de sektörün içindeki üretim ile alakalı alt kırılımlar da bütün teknik ve teknolojik gelişimlerinde dahil olduğu, gerek akademik gerekse iş alemine doğru mesajların verileceği en büyük alüminyum etkinliğidir. Bununla ilgili fuarımıza toplamda yerli ve yabancı 348 firma yer alacak ve 13 bin ziyaretçinin olacağını bekliyoruz. Gelecek ziyaretçilerimizin yaklaşık yüzde 41’i yabancı ülkelerden olmak kaydıyla Amerika ve Avrupa coğrafyasından katılım olacak. Hem yabancı hem de yerli kuruluşların sunumlarının da olacağı güzel bir etkinliğimiz olacak” dedi.

“Türkiye’de alüminyum sektörü pandemiye rağmen yüzde 12 büyüdü”

Alüminyum sektörünün pandeminin olumsuz etkilerine rağmen büyüdüğünü söyleyen ve aldığı uluslararası alüminyum sempozyumunun Türkiye alüminyum sektörü için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kibar, “Sahip olduğu stratejik konumu ve güçlü üretim yapısı, Türkiye’yi başta Avrupa olmak üzere içinde bulunduğu tüm yakın coğrafyada oldukça güçlü bir konuma getirdi. Türkiye, alüminyum sektörünün bölgesel üretim merkezi oldu. Özellikle lojistikten kaynaklı sorunların uzak coğrafyalardan malın tüketildiği coğrafyalara akışındaki bir takım kısıtlar Türkiye’ye de bu anlamda 2.2 milyon tonluk üretim gerçekleştirmesine sebep oldu. Bunun yaklaşık yüzde 30’u iç pazara yüzde 70’i de ihracat pazarına sevk edildiği güzel bir yıl geçti. Buda yaklaşık iç pazarda üretim ve imalat kapasitesi olarak yüzde 10 - 12’ler seviyesine çıkan bir büyümeyi işaret ediyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye bölge coğrafyasında önemli bir üretim merkezi haline geldi”

Global sağlık krizinin beraberinde getirdiği zorluklara karşın Türkiye alüminyum sektörünün üretim ve ihracat seviyesini koruduğunu belirten Kibar, “Alüminyum sektörü pandemi koşullarına rağmen 2020’de üretimini korudu ve 3 milyar dolar ihracat bariyerini aştı. 2021 yılı ise her ayında ihracat rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. Ocak-Aralık toplamında bir önceki seneye göre üretimde yüzde 42,7’lik artışla rekor bir kapanış gerçekleştirildi. 2021 yılı Ocak - Aralık dönemi toplam ihracat gelirimiz ise ABD Doları bazında yüzde 69,1 oranında artarak 5,1 milyar doları aştı. İhracatımızdaki bu önemli artışın en büyük bölümü Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracattaki güçlü artıştan kaynaklandı. Türkiye alüminyum sektörü, AB’nin en büyük ikinci yarı mamul tedarikçisi konumuna geldi Toplam ihracatımız geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 5.1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yılki beklentimizde mevcut seviyeleri muhafaza edip yüzde 8 veya 10’luk bir ilave ek büyümenin olmasını ön görüyoruz. Özellikle Çin odaklı ham maddelere ve mamüllere gerek Amerika gerek Avrupa Birliği tarafından konulan bir takım rekabeti bozucu aksiyonlarına getirilen engel tedbirleri Türkiye’yi bölge coğrafyasında önemli bir üretim merkezi haline getirdi.” ifadelerini kullandı.

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