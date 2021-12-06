Altınyıldız Classics Dynamic koleksiyonu ile genç ve enerjik bir görünüm

İSTANBUL(AA) - Altınyıldız Classics "Dynamic" koleksiyonu, günün en yoğun temposundan en sakin zamanına spor giyimi hayatının bir parçası olarak tanımlayan erkekler için genç ve enerjik bir görünüm sunuyor.

Altınyıldız'dan yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics Dynamic koleksiyonu, sportif ve konforlu görünmeyi tercih ederken tarzından da ödün vermeyen erkeklerin karakterinden ilham alıyor.

Koleksiyondaki rengarenk polarlar, baskılı sweatshirt ve eşofman modelleri, rahat ve dikkat çekici olabilmenin ipuçlarını verirken farklı casual ve klasik görünümlerle kombinlenebilme imkanı ile de sezonun en son trendlerini yansıtıyor.