Altınova ilçesi yeni yatırımlarla büyüyor

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Anadolu Lisesi ile 112 / İlçe Sağlık Müdürlüğü Binası inşaatlarını gezdiler.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral beraberinde AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ile birlikte ilçede devam eden Altınova Anadolu Lisesi ile Altınova 112 / İlçe Sağlık Müdürlüğü Binası inşaatlarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Altınova Belediyesi işbirliği ile devam eden Altınova Anadolu Lisesi binası inşaatı ve Sağlık Bakanlığı ile yine Altınova Belediyesi işbirliği ile devam eden Altınova İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve aile hekimliği birimini yer alacağı inşaatı gezerek yetkililerden bilgi aldılar.

Cumhuriyet Mahallesi’nde 112 / İlçe Sağlık Müdürlüğü Binası için 2 dönümlük arazi Altınova Belediyesi tarafından Sağlık Bakanlığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

Altınova İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 4 aile hekimliği birimini içinde barındıracak olan sağlık tesisi inşaatının çalışmaları hızla devam ediyor.

Bina; bodrum ve 2 kat şeklinde projelendirilen tesis 500 metrekare oturum alana sahip olacak. Toplam bin 500 metrekare kapalı alan ve 2 bin metrekare arsa alanı sağlık tesisi Nisan 2023 tarihinde bitmesi öngörülüyor.

Hürriyet Mahallesi’ndeki Anadolu Lisesi; 5320 metrekare üzerinde 24 derslik, fen ve teknoloji laboratuvarı, 272 kişilik çok amaçlı salon, teknoloji tasarım atölyesi, kütüphane ve yemekhaneye sahip olacak.

Yeni binalar ile ilçenin önemli bir eksikliğinin giderileceğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "İlçemize yapılan yatımlarda bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, hükümetimizin tüm bakan ve bürokratlarına, AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar’ın şahsında tüm teşkilatlarımıza, AK Parti MKYK üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’e, AK Parti Yalova Milletvekili Sayın Meliha Akyol’a ve AK Parti Altınova İlçe Başkanımız Sayın Hasan Zafer’e, ilçe halkım adına teşekkür ederim" diye konuştu.