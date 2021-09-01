Altınova, AGRİCİTİES’e üye oldu

Altınova Belediye Meclisi, Altınova Belediyesi’nin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne (AGRİCİTİES) üyeliğini oy birliğiyle kabul etti.

Altınova Belediye Meclisi, 2021 yılı Ağustos ayı olağan meclisini Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamladı. Mecliste yapılan görüşmelerde belediyenin merkezi Konya’da bulunan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne (AGRİCİTİES) üyeliği oy birliğiyle kabul edildi. Altınova Belediyesi’nin tarıma çok büyük önem verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Altınova Belediyesi olarak üreticilerimize önemli katkılar sağlıyoruz. 2018 yılında başlattığımız ‘Altınova Belediyesi Üreticiye Destek Projesi’ kapsamında bu yıla kadar toplam 195 bin adet ata tohumu fidesini vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Ata tohumlarımız, Altınova’mızın bereketli topraklarıyla buluşmaya devam edecek. Her bir tohum üretken ellerde bereket ve bolluğa dönüşecek inşallah. Vatandaşlarımızdan bu fidelerden tohum elde etmelerini ve yeni fideler oluşturmalarını istedik. Böylece ata tohumlarımıza da sahip çıkacağız. Ülkemizin ilk ve tek engelsiz tıbbi aromatik bahçesi olma özelliğini taşıyan 50’si ağaç ve çalı grubu, 170’i tıbbî ve aromatik bitki olmak üzere 220 çeşit endemik bitkinin bulunduğu Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçemiz, bizim en önemli değerlerimiz arasında yer almaktadır” diye konuştu.