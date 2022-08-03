Altınordu Belediyesi’nden 40 milyon TL’lik sosyal destek paketi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan, toplamda 40 milyon TL tutarındaki ‘Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi’nin lansmanı yapıldı. Destek çerçevesinde Altınordu’daki 71 balıkçıya 5 bin 275 litre mazot desteğinde bulunulurken, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören desteklerin devam edeceğini söyledi.

Altınordu Belediyesi, pandemiyle mücadele çerçevesinde, 2021 yılında Milyon TL’lik ‘Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi’ni toplumun farklı kesimleri ile buluşturdu. Bu yıl ise toplamda 40 milyon TL tutarındaki Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi’nin 2’ncisinin lansman toplantısı yapıldı. Toplantıda, destek paketinin ilk etabı olan kentteki 71 balıkçıya toplamda 5 bin 275 mazot desteğinde bulunulacağı bildirildi.

Kumbaşı Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törende, Kumbaşı ve Melet Balıkçılar Kooperatifi üyeleri balıkçıları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Aşkın Tören, balıkçılar ile sohbet ettikten sonra tekne ile birlikte denize açıldı. Sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Tören, “İlkini 2021 yılında ‘Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi’ adı altında başlattığımız, bu yıl da 2’nci fazını sürdürdüğümüz toplumun her kesimine yönelik, özellikle pandemi sürecinde ve ekonomik gelişmeler karşısında sosyal anlamda destek ihtiyacı hissettiğimiz bütün vatandaşlarımıza şehrimizde adeta ‘alan el değil, veren el’ sorumluluğuyla vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. 2021 yılında yaklaşık 15 milyon TL’lik destek paketi ile şehrimizin birçok sosyal kesiminin pandeminin zor şartları altında kendilerinin yanında olmak, dayanışma içerisinde olmak, paylaşmanın ve bereketin bir manada ruhunu yaşatmak istedik” dedi.

“71 balıkçıya 5 bin 275 litre mazot desteği”

“Bu yıl da 2’nci faz Sosyal Destek Tamamlayıcı paketimiz programı çerçevesinde mavi vatanın bekçileri olarak ifade ettiğimiz, şehrimizde ve bölgemizde köklü mesleklerden ve köklü sektörlerden birisi olan küçük ölçekli balıkçılarımız ile ilgili yapmış olduğumuz istişare ve beklentiler doğrultusunda bir dayanışma paketi vermeyi Altınordu Belediyesi olarak kararlaştırdık” diyen Başkan Tören, “Bugün de 71 tane kooperatifimiz üyesi balıkçı üyemize toplamda 5 bin 200 litreyi aşan bir destek ile bu zor şartlarda, özellikle emtia fiyatlarının, petrol fiyatlarının ve girdi maliyetlerinin arttığı bu dönemde biraz da olsa nefes alsınlar aynı zamanda da bu alanla ilgili ürettikleri balıkları vatandaşlarımıza uygun maliyetle gelmesini de sağlamak adına böyle bir dayanışmanın parçası olmak istedik” şeklinde konuştu.

“Asli sorumluluklarımızdan taviz vermeden bu desteklerimiz sürecek”

Belediye Başkanı Aşkın Tören, toplumu ekonomik anlamda rahatlatmak adına bu desteklerin ilerleyen süreçte de devam edeceğine dikkat çekerek, “Gelecek sene de aynı şekilde bu desteklerin bu şehrimize devam etmesi adına ürettiğimiz her değeri, altyapıdan üstyapıya kadar tıpkı birçok alanda bu güne kadar göstermiş olduğumuz anlayışı bu alanda da devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz. Eylül ayında yine birçok sosyal kesimi ilgilendiren ve birçok sosyal kesimin bu zor dönemde, toparlanma ve normalleşme döneminde derdine derman, nefes alabilecekleri can suyu ile birlikte şehrimizin insanını bu süreçte korumak ve onların yanında olmak ve onlarla dayanışma içerisinde şehrimizin gelişmesine, refahına ve üretimine katkı vermek adına, asli sorumluluklarımızdan taviz vermeden bu alandaki yükümlülüklerimizi yerine getirme noktasında yavaşlamadan, vatandaşlarımız ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Programda, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tazcan da konuşma yaparak, destek paketinin hayırlı olmasını temenni etti.

Öte yandan balıkçılar, verilen desteklerin kendilerini bir nebze de olsa rahatlattığını, bu tür desteğin balıkçılar açısından önemli olduğunu, sezon öncesi memnun olduklarını ve Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm balıkçılara destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkürlerini ilettiler.

(SK