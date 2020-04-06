Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
91893
ALTIN
357.630
DOLAR
6.7539
STERLİN
8.3051
EURO
7.2924

Altının yükselişi durmuyor: Yeni rekorunu kırdı!

Gram altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken; şu dakikalarda 357 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1643 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1642 dolardan işlem görüyor.

Altının yükselişi durmuyor: Yeni rekorunu kırdı!

Gram altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken; şu dakikalarda 357 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1643 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1642 dolardan işlem görüyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:43
2008 Okunma
Altının yükselişi durmuyor: Yeni rekorunu kırdı!

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 350 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya rekor seviyeden başladı. Altının gram fiyatı yeni haftada tarihi rekor seviyesini 358.22 lira seviyesine taşırken; saat 15.51 itibarıyla yüzde 2.04 oranında yükselişle 357.41 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı ise 1643 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 1.46 oranında yükselişle 1642.56 dolardan işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde merkez bankalarınca atılan adımların altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.643 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 360 liranın gündeme gelebileceğini ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz piyasalarında son durum
Döviz piyasalarında son durum
MOSDER’den bankalara çağrı: Faizleri durdurun!
MOSDER’den bankalara çağrı: Faizleri durdurun!
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar haftaya nasıl başladı?

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim