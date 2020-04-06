Altının yükselişi durmuyor: Yeni rekorunu kırdı!

Gram altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken; şu dakikalarda 357 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1643 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1642 dolardan işlem görüyor.