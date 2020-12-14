Altının yeni yönü teşvik paketine bağlı

Altın teşvik paketi gelişmeleriyle son iki haftanın en yüksek seviyesine kadar yükselmesine rağmen, bu yükselişini haftanın sonuna kadar taşıyamadı. Aşı haberleriyle hızla geri gelme süreci başlayan altın, artık aşıya dair yeni gelişmelere kayıtsız kalarak yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın en önemli konularında bir olan ABD mali teşvik paketinin yeniden gündeme gelmesi altını destekleyen unsur olarak öne çıktı. İlk etapta 908 milyar dolarlık bir teşvik paketinin senatodan geçerek yasalaşması beklenirken sarı madende bu gelişmelerden pozitif yönlü etkilenerek 1875 dolar/onsla haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası toplantısı dikkatle takip edildiği haftada AMB faiz konusunda bir değişikliğe gitmezken 500 milyar Euro daha ek tahvil alım programı yapacağını açıkladı. Karar sonrası Başkan Christane Lagarde risklere dikkat çekerek parasal genişlemenin bir süre daha devam etmesinin zorunluluğunu vurguladı. Bu gelişmede altına pozitif yönlü etki etmesine karşın, ABD senatosunda teşvik paketine dair atılmamış her adım altın fiyatını baskı altına almaya devam ediyor. Bu yaşananların ardından altın haftayı 1839 dolar/onstan tamamlarken önceki haftaya kıyasla yerinde saymış oldu. ABD’deki teşvik paketi, FED toplantısı ve aşı gelişmeleri önümüzdeki haftanın önemle takip edilecek gelişmeleri olarak öne çıkacak.

Gümüş ise 24,86 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son üç haftanın en yüksek seviyesini kaydetmesine karşın, hafta sonunda bu seviyedeki yerine koruyamayarak kırmızıya döndüğü bir haftayı geride bıraktı. 23,93 dolar/ons seviyesinde seansa tamamlayan beyaza maden yüzde 1 kaybı hanesine yazmış oldu.

Platin üst üste üç hafta yeşilde kapatarak rallisini sürdürürken, geçtiğimiz haftayı kırmızıda kapatarak rallisine ara vermiş oldu. 1060 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1012 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlarken yüzde 4,5 kayıpla haftayı tamamladı. Platin 1030 dolar/ons seviyesinin üzerinden tutunmayı başarabilirse yukarı yönlü rallisine geri dönebilecektir tekrardan.

Paladyum da haftayı kırmızıda kapatmaktan kaçamazken, 2300 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 2321 dolar/ons seviyesinden tamamlayan paladyum yüzde 1,4 kaybı hanesine yazarak seansı tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda geçtiğimiz hafta da düşük hacimli seansları devam ederken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul’da toplamda 13.172 kg altın, 3.951 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı.