Altının Türkiye ve Dünyada önemi nedir, finanasal piyasalara etkileri nelerdir?





2020 yılını tamamlarken KADSİS projesi kapsamında, 5 banka ile 37 ilde toplam 105 ADN (seçilmiş kuyumcuda)'de 5000’e yakın işlem yapıldığını ve güvenle çalışan bankalarla entegre özel yazılımımızın Faz 2 uygulamasına 2021 yılında geçeceğini gururla paylaşmak isteriz. Hedefimiz 2021 yılında tüm Türkiye’de il ve ilçelerimizde 1000’e yakın noktada halkımıza hizmet vermek, daha fazla sayıda bankanın katılımı ve yeni eklenecek avantajlarla KADSİS projesini ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacak en önemli “tasarruf” yöntemlerinden biri haline getirmektir. Bu konuda elde edilecek başarılar, ekonominin canlanması, ithalatın azalıp ihracatın artması, cari açığın azalması, bankaların TRL kullanımının artması, merkez bankasının güçlü rezervlere sahip olması anlamına gelirken, halkımız içinde yatırımlarını güvenle saklayabilecekleri, istedikleri zaman ulaşabilecekleri, karşılığında kar payı veya faiz geliri elde edecekleri, isterlerse karşılığında kredi kullanabilecekleri, masrafsız ve güvenilir bir tasarruf saklama yöntemi olacaktır.



DİP NOT:

Değerli medya mensupları, bildiğiniz gibi İstanbul Altın Rafinerisi Türkiye’nin ilk resmi altın rafinerisi olarak kurulmasının verdiği misyon ile her zaman sektöre öncülük etmiş ve sektörün gelişip dünya liginde hakettiği yeri alması için çalışmıştır. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar hızla karşılığını bulsada dünya ile kıyaslandığında çok genç olan sektörümüzde maalesef yetkili mercilerin, üniversitelerin, ilgili makamların ve özellikle medyanın elinde de yeterli kaynak bulunmadığını görmekteyiz. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde sektörü bilgilendirmek için hazırladığımız 4. Kitabımız olan “Altının Türkiye ve Dünyada önemi, Finanasal Piyasalara Etkileri, Sektörün Gelişmesi Yönünde Fikir ve Görüşler IV” adlı yayınımızı tüm mercilere iletmeye çalıştık. Sizlere bir kez daha ekte soft kopyasını sunmaktayız. Diğer yandan medyada altın haberleri yer aldığında kullanılan görsellerin çoğunlukla yabancı görseller olduğu dikkatimizi çekmekte. Bu nedenle gerektiğinde işinize yarayabileceğini düşündüğümüz yüksek çözünürlükte bir fotoğraf arşivinide ekte değerlendirmelerinize sunmaktayız.

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