Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 795,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 796 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.309 lira, cumhuriyet altını da 5.316 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün 1.830 doları test etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ile düşüşe geçerek, günü yüzde 0,3 azalışla 1.810 dolardan tamamlarken, bugün de 1.800 doların altını gördü.

FED TUTANAKLARI ALTINI BASKILADI

Analistler, Fed'in beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceğine işaret eden toplantı tutanaklarının ardından doların güçlendiğini, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Buna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin gündemde kalmasının ons altındaki düşüşleri sınırladığına işaret eden analistler, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.