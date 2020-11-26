“Altındaki düşüş paniğe yol açmamalı; yatırımcı dersine iyi çalışmalı”

Hem yurtdışında altın fiyatı düştüğü, hem dolar kuru sert şekilde gerilediği için ortaya altın yatırımcısı için talihsiz bir durumun çıktığını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, çok yüksek fiyattan altın yatırımı yapmış olanların endişeye kapıldığına dikkat çekti. Kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların endişeli olmasını anladığını kaydeden Prof. Dr. Alkin, “Ancak ‘Alırım sandığa atarım’ şeklinde uzun vadeli yatırım yapanların endişelerini anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü Türkiye ekonomisindeki temel problemler devam ettikçe döviz kurları her zaman yükselmeye kaldığı yerden devam edecek. Geride bıraktığımız 20 yılda tecrübe ettiğimiz gibi gram altının uzun vadeli yükselişi de sürecek. Bu nedenle uzun vadeli yatırım yapanların endişe etmesi için bir sebep görmüyorum” dedi.

“Altında aktif takip gerekiyor”

Faizleri yetersiz bulduğu veya inancı sebebiyle faize yatırım yapmak istemediği ve dolara da uzak durduğu için altına yatırım yapanların da bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, “Gram altının 530 TL seviyesine yükseldikten sonra 450 TL’lere gerilemesi onlar için kâğıt üzerinde önemli bir zarar anlamına geliyor. Ancak YouTube’daki birçok videomda, kendi sitemdeki yazılarımda ve sosyal medya paylaşımlarımda sürekli olarak altın konusunda aktif takip yapılması gerektiğini belirtmiştim. Özellikle kısa vadeli yatırımcıların sert yükselişlerde bir miktar satış yapıp sabırla düşüş fırsatlarını değerlendirmeleri gerektiğini defalarca vurguladım. Bu seviyenin rakam olarak belirtilmesine gerek yok. Tatminkâr bir yükseliş yaşandığında ardından mutlaka bir ter atma veya dinlenme süreci geliyor. Bu sürecin zamanlaması elbette her dönemde değişebiliyor ancak bu gerçek değişmiyor” diye konuştu.

Daha önce birçok kez para ve sermaye piyasalarında hiçbir şeyin garanti olmadığını, kazancın olduğu yerde riskin de bulunduğuna işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin şunları söyledi:

“Normal şartlarda’ diye başlayan her sözün dikkatle dinlenmesi gerekir. Kimse Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınacağını ve Hazine Maliye Bakanı’nın istifa edeceğini düşünemezdi, çünkü bu normal bir şart değildi. Tüm yatırımcıların anormal şartlara göre B planını hazırda tutması gerekir.”

“Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek zararlı”

Piyasayı yakından takip etmeyen ve finansal okuryazarlığı zayıf olan yatırımcıların hatalı kararlar alabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başka konuları çok iyi izliyor; örneğin futboldan maşallah çok iyi anlıyorlar, bir TV dizisini defalarca izliyorlar, bir araba aldıklarında sağını solunu inceliyorlar ama iş yatırıma geldiğinde kulaktan dolma bilgiler ve kestirme cevaplarla hareket ediyorlar” uyarısı yaptı. Prof. Dr. Emre Alkin, insanların çok endişeli olmasının da hatalı işlemler yapmalarına yol açtığını ifade etti.

“Ders olmalı”

Son yaşananların yatırımcılara ders olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin, “Dünyada hiçbir yatırımcı, fiyatların en dip seviyesinden alıp zirveden satmada başarılı olamamıştır. Bu seviyelere kademeli şekilde alış ve satış yaparak ulaşırlar.

Uzmanlara al-sat seviyesi sormak da doğru bir davranış değildir. Uzmanlar ancak ve ancak teknik anlamda destek ve direnç seviyelerini ifade ederler ve yatırımcılara ‘normal şartlarda’ neler olabileceğini anlatırlar. Aynı şey ons fiyatı için de geçerlidir. Anormal fiyat hareketleri önceden öngörülemez, bu sebeple kısa vadeli al-sat yapanların mutlaka piyasayı aktif şekilde takip etmeleri, sadece dolar TL’yi değil, yurtdışında altının ons fiyatının hareketini de izlemeleri büyük önem arz ediyor” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, sözlerini “Her dersin bir maliyeti vardır, bence bu son gelişmeler çok önemli bir dersin maliyeti niteliğinde oldu” diye noktaladı.