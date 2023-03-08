Altındaki büyük düşüşün nedeni ortaya çıktı!

Fed Başkanı Jerome Powell dün Senato Bankacılık Komitesi'nde gerçekleştirdiği sunumda son ekonomik veriler ışığında Fed'in öngörülenden daha yüksek bir faiz artırımına gidebileceğini belirtti. Bu açıklama doların küresel olarak güçlenmesine yol açarken altın fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Açıklamalar öncesi doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 104.6 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla 105.8 seviyesine yükseldi.

Güne 1.810 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.812 Dolar'dan,

1.101 TL'den başlayan Gram altın 1.102 TL'den,

1.770 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.773 TL'den,

7.285 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.294 TL'den,

12,16 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 12,19 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.821 Dolar'dan, Gram altın 1.107 TL'den, Çeyrek altın 1.781 TL'den,Cumhuriyet altın 7.327 TL'den, Gram Gümüş ise 12,34 TL'den fiyatlanmıştı.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.



Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtti.

Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, bu yıl başlayacak güçlü ve sürdürülebilir ekonomik aktivitenin merkez bankası yetkililerini faiz oranlarını artırmaya sevk edebileceğini ve yüksek enflasyonun muhtemelen faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını söyledi.

Powell, Senato Bankacılık Komitesi'de gerçekleştirdiği konuşmasında, "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyenin muhtemelen daha önce tahmin edilenden daha yüksek olacağını gösteriyor." dedi.

İstihdam, harcama, fabrika üretimi ve enflasyona ilişkin verilerin, yalnızca birkaç hafta önce görülen yumuşama eğilimlerini kısmen tersine çevirdiğini belirten Powell, enflasyonun son aylarda ılımlı hale gelmesine rağmen enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde önlerinde daha uzun bir yolu olduğunu ve bu yolun “inişli çıkışlı olmasının muhtemel” olduğunu söyledi.

Fed geçtiğimiz yıl faizleri 8 kez yükselterek yüzde 4,5-4,75 seviyesine çıkarmıştı. Powell Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Komitesi’nde de bir sunum gerçekleştirecek.