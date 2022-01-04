Altında yükseliş sürüyor!

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,89 altında 758,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 770 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.266 lira, Cumhuriyet altını da 5.175 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,5'lik düşüşünün ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.805 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarıyla ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sürdüğünü, ancak varyantın sağlık sistemine ağır yük bindirmeyeceğine yönelik çalışmaların varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasına neden olduğunu bildirdi. Küresel bazda risk algısının nispeten hafiflemesinin altının ons fiyatının dünkü düşüşünde etkili olduğunu kaydeden analistler, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Gedik Yatırım uluslararası piyasalar günlük bülteninde, "Ons altın son günlerde 1830 $ seviyesini zorlamaya başlamıştı ancak bu hareketin pek uzun soluklu olması beklenmiyordu. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,63 seviyesine doğru yükselişi, altının 1830$ direncinden geri çekilme yaşamasına neden oldu. Bu sabah 1800 $ çevresinde hareketler izleniyor. Aynı zamanda, Dolar endeksinin de yeniden 96,00 puan üzerinde güçlendiği görülüyor. Altın için tahvil ve Dolar endeksinin seyri oldukça önemli. Küresel piyasalarda risk iştahının toparlanıyor olması ve ekonomik toparlanmaya dair iyimserliğinde etkisi, altını baskılayan faktörler arasında sıralanabilir. Bugün için ABD'de ISM imalat PMI verisi takip edilecek. Ons altın için 1815 $ - 1833 $ - 1850 $ seviyeleri direnç olarak, 1800 $ - 1788 $ - 1775 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir." diye belirtiliyor.

A1 Capital emtia ve para piyasası bülteninde, "Ons/Altın’da yılın ilk gününde satış baskısı etkili oldu ve %1.52 oranında değer kaybı 1801.82$’den günü tamamladı.Kısa vadeli hareketler açısından kritik nokta olarak takip ettiğimiz 1814$ seviyesinin altına tekrar inilmiş olmasını olumsuz buluyoruz. 1798-1794 bandı gün içi hareketlerde ilk destek noktaları olarak takip edilebilir. Bu destek bandının üzerinde gün içi tepki yükselişleri görebiliriz. Ancak yükseliş hareketlerinin güçlenmesi açısından 1814$ direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Gram Altın da Yılın ilk günü satış baskısı etkili oldu ve %2.89 oranında düşüş ile 758.70TL’den gün tamamlandı. 750TL seviyesi son yükseliş kanalının alt bandı olması açısında kritik seviye olarak görüyoruz. Dün gerçekleşen satışların bu desteğin üzerinde karşılanmış olmasını olumlu buluyoruz. Ancak bu desteğin kırılması baskıyı arttırabileceğide göz ardı edilmemeli. 795 seviyesi ise kısa vadeli ilk direnç nokrası olarak takip edilebilir." diye belirtiliyor.