banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Uzmanından “TL” öngörüsü
Uzmanından “TL” öngörüsü
Fatih Terim: “En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim”
Fatih Terim: “En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim”
Altında yükseliş sürüyor!
Altında yükseliş sürüyor!
Sigaraya büyük zam!
Sigaraya büyük zam!

Altında yükseliş sürüyor!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 770 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ekonomi 04.01.2022, 14:14
Altında yükseliş sürüyor!

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,89 altında 758,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 770 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.266 lira, Cumhuriyet altını da 5.175 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,5'lik düşüşünün ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.805 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarıyla ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sürdüğünü, ancak varyantın sağlık sistemine ağır yük bindirmeyeceğine yönelik çalışmaların varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasına neden olduğunu bildirdi. Küresel bazda risk algısının nispeten hafiflemesinin altının ons fiyatının dünkü düşüşünde etkili olduğunu kaydeden analistler, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Gedik Yatırım uluslararası piyasalar günlük bülteninde, "Ons altın son günlerde 1830 $ seviyesini zorlamaya başlamıştı ancak bu hareketin pek uzun soluklu olması beklenmiyordu. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,63 seviyesine doğru yükselişi, altının 1830$ direncinden geri çekilme yaşamasına neden oldu. Bu sabah 1800 $ çevresinde hareketler izleniyor. Aynı zamanda, Dolar endeksinin de yeniden 96,00 puan üzerinde güçlendiği görülüyor. Altın için tahvil ve Dolar endeksinin seyri oldukça önemli. Küresel piyasalarda risk iştahının toparlanıyor olması ve ekonomik toparlanmaya dair iyimserliğinde etkisi, altını baskılayan faktörler arasında sıralanabilir. Bugün için ABD'de ISM imalat PMI verisi takip edilecek. Ons altın için 1815 $ - 1833 $ - 1850 $ seviyeleri direnç olarak, 1800 $ - 1788 $ - 1775 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir." diye belirtiliyor.

A1 Capital emtia ve para piyasası bülteninde, "Ons/Altın’da yılın ilk gününde satış baskısı etkili oldu ve %1.52 oranında değer kaybı 1801.82$’den günü tamamladı.Kısa vadeli hareketler açısından kritik nokta olarak takip ettiğimiz 1814$ seviyesinin altına tekrar inilmiş olmasını olumsuz buluyoruz. 1798-1794 bandı gün içi hareketlerde ilk destek noktaları olarak takip edilebilir. Bu destek bandının üzerinde gün içi tepki yükselişleri görebiliriz. Ancak yükseliş hareketlerinin güçlenmesi açısından 1814$ direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Gram Altın da Yılın ilk günü satış baskısı etkili oldu ve %2.89 oranında düşüş ile 758.70TL’den gün tamamlandı. 750TL seviyesi son yükseliş kanalının alt bandı olması açısında kritik seviye olarak görüyoruz. Dün gerçekleşen satışların bu desteğin üzerinde karşılanmış olmasını olumlu buluyoruz. Ancak bu desteğin kırılması baskıyı arttırabileceğide göz ardı edilmemeli. 795 seviyesi ise kısa vadeli ilk direnç nokrası olarak takip edilebilir." diye belirtiliyor.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8