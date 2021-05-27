Altında yükseliş devam ediyor! İşte piyasaları bekleyen senaryo

Dolardaki güvensizlik yatırımcıyı daha güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Altın fiyatları ne zaman düşecek? Bu yükseliş ne kadar devam edecek? Altın almak akıllıca mı? İşte piyasalarda yaşananların arka perdesi ve yatırımcıları bekleyen gelişmelerin detayları

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 1900 dolar/ons seviyesini aştı. Altının ons fiyatı bugün 1912 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.

YATIRIMCI NEDEN DÜMENİ ALTINA KIRDI?

ABD'de tüketici güveninin Mayıs'ta 14 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının enflasyon beklentilerini yeniden gündeme getirmesi de altına destek verdi. Yatırımcılar yüksek enflasyona karşı koruma olarak yine altına yöneldiler.

Türkiye'de de vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takibini sürdürüyor. Gram altın da yükselişine devam ediyor. Altının gramı 519 liradan, çeyrek altın 851 liradan satılıyor.

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:

"Gram altın, hem ons hem de USD/TRY tarafındaki hareketli saatler sebebiyle, 512 direncimize ulaşmayı başardı. 520 olan ikinci direnç seviyemize ise oldukça yaklaştık. Bugün ise 512 üzerinde kaldığı sürece yukarı hareketin devamı mümkün.

512 üzerinde 520 ve 525,30 seviyeleri hedef olarak kullanılabilir. Ancak 512 altına yeniden inersek 507, 500 ve 491'e doğru gerilemenin önü açılmış olabilir.

Ons altın için de 1870 üzeri 1900 direncimize ulaşıldı. Bu sabah itibarıyla buranın da kırılması ile 1910 test edildi. Gün içinde 1900 üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı potansiyel korunabilir.

Ons altın 1900 üzerinde kaldığı sürece yeniden alıcılar ile 1913, 1920, 1950 hedef konumunda olabilir. 1900 altına inebilirse 1890, 1870, 1862'ye doğru gerileme izleyebiliriz.

Ekonomist Enver Erkan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Altın küresel çapta yükselişte 1910 dolar seviyelerine geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları var ve enflasyon endişelerini aşağı çektiler.

10 yıllık faizler 1.60'ın altına geçti. Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Şu an olay tamamen FED dinamikleri üzerinden dönüyor.

FED ve enflasyon konusu ana belirleyiciler. Ay ortasındaki FED toplantısına kadar yukarı çıkabilir. 1850 doların üzerine geçtikten sonra 1900 doların üzerinde eğilimi sürdürmesi beklenebilir."

512 üzerinde 520 ve 525,30 seviyeleri hedef olarak kullanılabilir. Ancak 512 altına yeniden inersek 507, 500 ve 491'e doğru gerilemenin önü açılmış olabilir.

Prof. Dr. Sefer Şener altın fiyatları ile ilgili şunları söyledi:

"Hem ABD'de hem Avrupa'da hem de küresel çapta enflasyon beklentileri yukarı yönlü olarak görülüyor. Dolayısıyla enflasyon beklentileri yukarı yönlü olduğu sürece emtia fiyatlarının da yukarı yönlü olması sürpriz olmayacaktır.

Bu bağlamda enflasyon beklentilerinin yukarı olması altın fiyatlarını yukarı doğru taşıyor. Birinci aşama bu. İkinci aşama ise koronavirüs pandemisi ile mücadelede artık belli aşamaya geldik. Salgında sona geliniyor.

Hem enflasyonda hem talepte bir hareketlenme bekleniyor. Aynı zamanda talebe bağlı olarak faizlerde de küresel çapta yukarı yönlü bir beklenti oluşmaya başladı.

Faizlerdeki bu beklenti altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Özellikle büyük oranda olmasa da kripto paralarda yaşananlar, Çin'in aldığı önlemler altına talebi artırdı. 2 trilyon dolarlık kısım altını ilgilendiriyor.

Ons altın beklentimiz 2 bin dolarları rahatlıkla görmesi. Süreç bu şekilde devam ederse dolardaki volatiliteye bağlı olarak gram altın fiyatlarının da 550 liranın üzerini görmesi sürpriz olmayacak."

FED’DEN ALTINI TIRMANDIRAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen ve enflasyondaki artışın geçici olduğuna işaret eden açıklamalar ile Hazine tahvil faizlerindeki gerileme, ons altın fiyatlarını da yükseltti.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Yahoo Finance ile gerçekleştirdiği röportajda enflasyon sinyallerinin büyük oranda geçici olacağını belirtti.

Bu da Fed'den gelen daha önceki güvercin mesajlarla birlikte tahvil faizlerini aşağı yönlü baskıladı.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi haftaya yüzde 1,62 seviyesinde başladıktan sonra Fed'in güvercin tutumuyla yüzde 1,57 seviyesine geriledi.

Dolardaki zayıflık ve Hazine tahvil faizlerindeki gerileme, altına yönelik talebi artırdı. Küresel ekonominin pandemiden çıkışına dair belirsizlikler de güvenli liman olarak değerlendirilen altına dönük talebi pozitif etkiledi.