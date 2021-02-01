Altında yükseliş beklentisi sürüyor

Gümüş fiyatında yaşanan ralliden de destek alan altın fiyatının 1900 dolar/ons seviyesine doğru yukarı hareketini devam ettireceği beklentisinin sürdüğüne işaret ediliyor.

Analistler, ABD'de Cumhuriyetçilerin gösterdikleri direnişe rağmen yeni korona virüs yardım paketinin Kongre'den geçeceği umutları, global seviyede korona virüs vakalarının artmaya devam etmesinin yarattığı endişe altın fiyatına destek vermeyi sürdürüyor.

Spot altın fiyatı bu sabah 1866,85 dolar/ons seviyesini gördü ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,3 artışla 1865,73 dolar/ons seviyesinde.

Ancak analistler Cuma günü vadeli kontratlarda açık pozisyon sayısının azalttığına dikkat çekiyorlar ve yukarı hareketin 1.880 dolar/ons seviyesinin aşmakta zorlanacağını savunuyorlar. 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1880 dolar/ons seviyesinin aşılamaması halinde yeniden 1.840 dolar/ons seviyesine geri çekilme yaşanması bekleniyor.