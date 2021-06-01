Altında yeni hedef 624 TL iddiası!

Altın fiyatları mayıs ayını yükselişle kapatarak yatırımcısına kazandırdı. Piyasa analistlerinden Tunç Şatıroğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda ons ve gram altın fiyatına yönelik beklentilerini açıkladı.

Gram altın için yükseliş trendinin süreceğini belirten deneyimli analist Şatıroğlu, 540 TL seviyesinin geçildiği durumda yeni hedefin 624 TL olacağını iddia etti.

"Altında yükseliş bekliyoruz." açıklamasında bulunan Şatıroğlu, yatırımcılara "Gram altın 540 TL’ye yaklaştığında dirence yaklaşmış olacağımız için satın almayı önermiyorum. Direnç aşıldığı dönem alınabilir." uyarısında bulundu.

"ALTIN FİYATLARI İÇİN HEDEF 624 TL"

Gram altın fiyatının 540 lira seviyesine ne zaman geleceği ile ilgili tarih vermeyen deneyimli analist, "Lineer görünümde haziran ortasında bu noktaya gelir gibi görünüyor.

Ancak piyasalar lineer ilerlemez. 540 TL geçilirse bir sonraki hedef 624 TL olacaktır." ifadesini kullandı.

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın ve gram altın fiyatı mayısta son 10 ayın en iyi ayını geçirirken haziran ayına ise yatay seviyede başladı.

Gram altın 1 Haziran 2021 Salı günü 521,49 lira seviyelerinden işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 859 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altın fiyatı ise 3 bin 425 liradan satılarak işlem görüyor.