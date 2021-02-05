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'Altında sert düşüşlerin sonuna yaklaşıyor olabiliriz'

Gram altın şu dakikalarda 410 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı 1805 dolar seviyesinde hareket ediyor. Altın fiyatlarında olası beklentileri uzmanlar Bigpara için değerlendirdi.

Ekonomi 05.02.2021, 16:07
2010
'Altında sert düşüşlerin sonuna yaklaşıyor olabiliriz'

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 410 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 412 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, dün son 6 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en düşük 409.82 TL seviyesini, en yüksek ise 413.10 TL seviyesin gördü. Gram altın, saat 14.26 itibarıyla yüzde 0.16 oranında düşüşle 410.86 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 759 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1811 dolar seviyesini, en düşük ise 1792 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.66 oranında yükselişle 1805 dolardan işlem gördü.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞLERİN SONUNA YAKLAŞIYOR OLABİLİRİZ
Yusuf Topçu - InvestAZ Araştırma Müdürü

Gümüş fiyatlarında aktivist yatırımcıların yarattığı yüzde 20 değer artışının altına sıçraması beklenirken değerli madenler sert düzeltme yaşadı. Ons gümüş fiyatları 30 dolara kadar yükseldikten sonra hızla 26 dolara kadar geriledi. JPMorgan başta olmak üzere bu emtialarda yüklü miktarda kısa pozisyonu olan yatırım bankaları, aktivist hareketlerin yavaşlamasıyla fiyat kontrolünü tekrardan ele geçirdi ve gümüşün yanında ons altın fiyatlarını da dün 1800 doların altına 1.789 dolara kadar getirdi. Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı tekrardan 1.800 dolar sınırına yaklaşmış durumda.

ABD senatosunda 1.9 trilyon dolar büyüklüğünde yeni bir mali destek paketi müzakereleri sürerken altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüşlerin sonuna yaklaşıyor olabiliriz. Teknik görünümünde kısa vadeli dip noktalarına dün ulaşan ons altında düzeltmenin devamı olacak mı sorusu önümüzdeki hafta cevaplanacak. Gram altın tarafında ise uzun süredir devam eden TL’nin değer kazancı fiyatları 412 TL’ye kadar getirdi. TL’deki değer artışının orta vadede devam edeceği beklentisinin olduğu bir ortamda gram altın fiyatı üzerindeki baskı da tepki alımlarıyla karşılaşılsa da devam edecektir.

ONS ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ EĞİLİMİN SÜRMESİ BEKLENİYOR 
Esra Uzun / İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı

Ons altın dünya genelinde gerçekleşen aşılama çalışmaları, ABD'de teşvik paketi konusunda kaydedilen olumlu gelişmeler ve makro verilerin de pozitif seyri ile zayıflıyor. Hızla yükselerek 1.10 seviyesi üzerine yerleşen ABD tahvil faizleri de ons altındaki gerilemeye destek oluyor. Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek işlemler hakim. ABD'de endeksler geçtiğimiz hafta yaptıkları düzeltme serisini geride bırakırken dün itibariyle S&P500 endeksi rekor tazeledi. Gelişmelerle beraber ons altın, dün önce 1818 seviyesinde bulunan desteği, sonrasında da 1810 seviyesindeki 50 haftalık ortalamayı aşağı yönde kırarak 1784 seviyesine kadar geriledi. Yön tayin edici nitelikteki 50 haftalık ortalamanın aşağı yönde kırılması değerli metalin aşağı yönlü eğilimini onaylayıcı nitelikte oldu. 50 haftalık ortalamanın altında kapanış gerçekleştirmesi halinde ons altındaki zayıf seyrin sürmesi beklenebilir. Alçalan trend içerisindeki değerli metalde ana strateji yükselişlerde satış yönlü durulması olabilir. Aşağıda 1774 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın ons altının tekrar 50 haftalık ortalaması üzerine yerleşmesi halinde pozisyonsuz beklemek faydalı olabilir. Günlük teknik göstergelerin de üzerindeki seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyonlar denenebilir. Şimdilik yukarı yönlü pozisyonlar riskli görünüyor. Piyasalarda, teşvik paketi ve aşı çalışmaları ile ilgili olumsuz bir haber akışı gelmedikçe ons altında aşağı yönlü eğilimin sürmesi bekleniyor.

Ons altındaki geri çekilmeye ek olarak DolarTL kurunun da aşağı yönlü eğilimde olması gram altındaki geri çekilmeyi hızlandırdı. Gram altında 422 seviyesinin altındaki seyirlerin sürmesi halinde zayıf teknik görünüm  sürecektir. Gram altın için yükselişler satış fırsatı olabilir.

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