Altında rekor bekleniyor!

Heraeus Precious Metals, yüksek enflasyonun ve tahvillerde reel getirinin negatif olmaya devam etmesinin etkisiyle yatırımcıların değerli metallere, özellikle altına bu yıl güçlü bir ilgi göstereceklerini öngördü.

2021 yılının altın için güçlü bir yol olduğunu ve fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2028 dolar/ons seviyesini gördüğünü belirten Heraeus, altın fiyatının bu yıl tekrar zirveyi deneyeceğini savundu.

Faiz artırımının değerli metaller için negatif olduğunu ancak ABD'de faizlerin yavaş bir hızla artırılmasının beklendiğini belirten Heraeus, faiz artırımları sonrasında bile reel getirinin sıfırın altında olmaya devam edecek olmasının altına güçlü destek sağlayacağını ileri sürdü. Heraeus, 2022 yılında altının ons fiyatının 1700-2120 dolar aralığında hareket edeceğini tahmin etti.