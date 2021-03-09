Altında gözler tahvillerde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 418,3 liradan işlem gördü.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın günü bir önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 419,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 418,3 lirada dengelendi. Çeyrek altın 690 lira, Cumhuriyet altını da 2.805 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2'lik kayıpla günü 1.681 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,8 artışla 1.693 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Anadolu Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde, altında 1.680-1.700 aralığı ve kırılımının izleneceği belirtildi.

Analizin tamamı şu şekilde:

“ABD'de yükselen 10 yıllık tahvil faizlerinden altın da nasibini alıyor. Dün sabah 1714'e kadar toparlanan ons altında 1700 seviyesinin aşağısında görünüm zayıf olmaya devam ediyor. Olası tepkilerin güçlenmesi için 1700 yukarı kırılması ile satışların derinleşmemesi için 1680 korunmalı aksi halde 1660-1650'ye doğru geri çekilme devam edebilir. Ons altının fiyatında ABD 10 yıllık faizlerinin seyri belirleyici olmaya devam edecek.”

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde de, “Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1691 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1670 ve 1652 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1691 noktasından sonra 1715 seviyesi direnç oluşturabilir" denildi.