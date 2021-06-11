Altında düşüş başladı... Yeni ralli ne zaman?

DÜNYA PİYASALARINDA ALTININ DURUMU

Nisanda başlattığı atağı bu ayın başında 1.918 dolara kadar taşıyan ancak geçen haftayı düşüşle kapatan altının, bu hafta 1.900 doları aşma çabaları sonuçsuz kaldı.

Sarı metal hafta boyunca ABD’den gelecek enflasyon verisine odaklandı. Enflasyon altın fiyatlarının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Çünkü fiyatların arttığı dönemde altın yatırımcı tarafından güvenli liman aracı olarak görülüyor. Diğer yandan artan enflasyonun gevşek para politikasından çıkışı tetiklemesi fiyatları baskılayabilir.

Değeri 12 trilyon dolar olarak hesaplanan 197 bin tonluk altın piyasalarının son haftalarda gözü kulağı enflasyonun seyrinde.

Enflasyonun yükselmesi altına yatırımın artacağı beklentisi yaratırken bir yandan da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alımını azaltmayı tartışacak olması farklı dinamikleri tetikleyebileceğine değinen analistler karışık seyre karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Önümüzdeki hafta 15-16 Haziran’da gerçekleştirilecek Fed'in faiz toplantısı sonrasında Jerome Powell'ın yapacağı açıklama bu açıdan önemli olacak. Powell’den faizlerin artmayacağı sinyali gelirse ons altında yeni bir ralli yaşanabileceği belirtiliyor.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley, altının yukarı yönlü destek bulması için 1.920 doların aşılması gerektiğini, bunun olması halinde 1.950 ve 1.965 doların hedefleneceğini söylüyor. Fiyatlarda en yakın destek olarak ise 1.860 dolar izlenirken, buranın altında 1.840 doların kırılması halinde ise sarı madende olumlu havanın bozulabileceği uyarısı yapılıyor.

Fitch Solutions ortalama 1.780 $ beklentisini koruyor

Uzun vadede ise fiyatlar için olumlu ancak temkinli senaryolar geçerliliğini koruyor. Fitch Solutions tarafından yapılan değerlendirmede 2021 yılında şimdiye kadar ortalama 1.804 dolar düzeyinde bulunan ons altının 1.780 dolar olan beklentisi korundu.

Altın fiyatının yukarıda 2.075 dolarda güçlü bir direncinin bulunduğunu kaydeden kuruma göre aşağıda ise 1.730 dolarda güçlü bir destek görülüyor. Değerlendirmede altın fiyatının yılsonuna gerileme göstereceği tahmin ediliyor. 2022 yılı için fiyat tahmini ise 1.700 dolar.

Yıl sonundan önce 2.000 $’a gidebilir

Fransız finans kuruluşu Societe Generale de benzer görüşte. Fransız banka, fiyatların yılsonuna kadar 2.000 dolara yükselebileceği yönündeki düşüncelerini koruduklarını ancak bu tahmine olan inançlarının zayıflamaya başladığını belirtiyor. Bankanın analistleri bu hafta yayınlanan bir raporda, artan enflasyon baskının altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edeceğini söylüyor ve yatırımcının nominal faiz oranlarından ziyade reel faize odaklanması gerektiğini tavsiyesinde bulunuyor.

Yatırım talebine bakıldığında Societe Generale analistleri, bu yıl 100 tonluk girişin fiyatları ons başına 2.000 dolara çekmeye yeterli olacağını söylüyor. Analistler, enflasyon baskılarının yanı sıra, ülkelerin COVID-19 pandemisi tarafından harap olan küresel ekonomiyi desteklemek için gereken aşırı harcamalarla uğraşırken, potansiyel bir borç krizinin de izlenmesi gereken bir senaryo olduğunu vurguluyor. Banka, “Bir veya daha fazla ülke borcu krizi ortaya çıkarsa, altın yatırımının arttığını görürüz. Ancak ABD doları da güçleneceği için ters rüzgarlar olabilir” diyor. Böyle bir senaryoda altın fiyatlarından 200 doların silinebileceğini öngören banka ayrıca ekonomik koşulların iyileşmesinin değerli metal için en büyük tehdit oluşturabileceğini vurguluyor.

Altın ETF’lerine giriş güçlendi

Küresel altın ETF'leri Mayıs ayında 61.3 ton ekleyerek üç aylık net çıkışı tersine çevirdi. Dünya Altın Konseyi, bu artışı yenilenen enflasyon kaygıları ve zayıf doların altın yatırımını canlandırmasına bağlıyor. Portföylerde yönetilen altının büyüklüğü 3 bin 628 ton ve 222 milyar dolarlık büyüklüğe çıktı.

Mayıs ayı rakamları, yönetilen altın varlıklarının, Ağustos 2020'deki 240 milyar dolarlık seviyenin sadece yüzde 9 gerisinde olduğuna işaret ederken, hacim olarak da 2020'de kaydedilen en yüksek seviyesi olan 3 bin 908 tonun yüzde 7 gerisinde. Geçen ay ABD, İngiltere ve Almanya'daki büyük fonlara net giriş meydana gelirken, Çin dahil diğer bölgelerde çıkış yaşandı.

Gümüş soluklanmaya çalışıyor

Gümüş, nisan ayından gelen yükseliş hareketini sonlandırıp 27 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme yaşamasının ardından yeniden 27.50 dolar üzerinde yerleşip soluk olmaya çalışıyor. Beyaz metal, buranın üzerinde kalarak bir süre güç toplayıp atağa geçebilir ve uzmanlara göre 28 doları aşmayı başarırsa 29 doların üzerine doğru hamleler yapabilir. Ancak 27.60’ın altına düşmesi halinde yeniden 27 doları yeniden test etmesi mümkün. Ancak uzmanlar bu seviyelerin halen alım fırsatı olarak görülebileceğini ve özellikle altının yukarı doğru hareketlenmesi halinde gümüşün de paralel bir yol izleyebileceğini düşünüyorlar.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 11 Haziran Cuma günü de değer kaybını sürdürüyor. Saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre 515 lira alış ve 521 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 11 Haziran saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 823 lira alış ve 841 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını fiyatları ve diğer altın birim fiyatları ise şu şekilde:

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

514,65

514,75

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.900,06

1.900,31

ÇEYREK ALTIN FİYATI

823,44

841,61

Evrim Küçük/Dünya