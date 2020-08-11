Altında düşüş başladı...
Cuma günü gelen kâr satışlarıyla düşüşe geçen altının ons fiyatı bugün yüzde 3 gerileyerek 1.966 dolara kadar geriledi. Böylece dolar bazında altın yatırımcısına son 5 günde yüzde 5.2 kaybettirdi. Dün ABD piyasalarında altının günü düşüşle tamamlaması bugün Asya ve Avrupa'daki satışları hızlandırdı. Gram altın ise 466 liraya düştü. Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberi...
Geçtiğimiz perşembe günü altının ons fiyatı 2.075 dolara kadar yükselerek tarihi bir rekor kırmıştı.
Bu rekorda koronavirüsün yarattığı küresel belirsizlik, ABD-Çin arasında devam eden gerginlik ve daha önemlisi başta ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerin tahvillerinin getirilerinin düşmesi etkili olmuştu.
Bugün ise altının ons fiyatı yüzde 3 düşüşle 1.966 dolara kadar geriledi. ABD-Çin gerginliğinin ekonomik etkilerinin sanılandan az olacağı düşünülmeye başlanması ve bazı fonların altının rekor seviyeye çıkmasının ardından kâr satışlarına geçmesi bu düşüşte etkili oldu.
Dün akşam saatlerinde aslında altının ons fiyatında hafif bir yükseliş yaşandı. Bunun nedeni yatırımcının henüz güveninin tam olarak geri gelmemiş olması.
DALGA DALGA YAYILDI
Dünya Altın Konseyi Piyasa Stratejisti John Reade'in sosyal medya hesaplarından yayımladığı değerlendirmesine göre yapılan bu alımlara rağmen ABD piyasasında altın günü düşüşle kapattı. Bu düşüş, doların güçlenmeye başlamasıyla birleşince Asya piyasalarında altında satış dalgasını beraberinde getirdi. Satış dalgası sabah saatlerinden itibaren Avrupa'ya da yayıldı.
Böylece altıda bugünkü düşüş yaşandı. Son düşüşle beraber altın dolar bazında yatırımcısına son 5 günde yüzde 5.2 kaybettirmiş oldu. Yurtiçinde ise saat 15.48 itibarıyla gram altın günlük yüzde 3.1 düşüşle 460 liradan alıcı buluyor.
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