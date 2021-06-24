Altında dalgalanmalar devam ederken OCBC'den dikkat çeken bir rapor yayınlandı

Ons altın, Haziran ayı başında 1916 dolar seviyesiyle 2021 yılı zirvesini görmesinin ardından, artan enflasyon karşısında Fed'in erken sıkılaştırma hamlesi yapabileceği endişesiyle yönünü aşağı çevirdi. Fed'in Haziran ayı toplantısından çıkan 'Şahin' mesajlar, ons altını baskıladı ve değerli metal 1761 dolar seviyesini görerek, 7 haftanın dibini gördü.

ÜNLÜ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Singapur merkezli OCBC Bank stratejistlerine göre, altının onsu 2022 sonuna kadar 1.500 dolara çekilebilir. Bu da demek oluyor ki altında düşük seviye bekleniyor. Kurum ons altın fiyatını bu yılın sonunda 1800 dolar, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolar olarak tahmin ediliyor.

Commerzbank ise OCBC Bank’ın aksine enflasyon endişelerinin altın fiyatını yıl sonuna kadar 2 bin dolar/ons'a yükseltmesini öngörüyor. Commerzbank ayrıca gümüş fiyatının 2021 sonunda 30 dolara yükseleceğini ve paladyumun ons başına 2 bin 800 dolar olacağını tahmin ediyor.

KAPI ARALANIYOR

Credit Suisse, Commerzbank gibi fiyatlar zayıflamasına rağmen altının yükseleceğini öngören kurumlar arasında yer alıyor. Kurum, altının 1.941 -1966 dolar seviyesine doğru ilerlemesini bekliyor.

Daha geniş konsolidasyon aralığını korumak için şimdilik 1.943 -1966 doların tekrar sınırlanmasını beklerken, nihai bir kırılmanın 2 bin 75 dolarlık rekor seviyeye geri dönmenin kapısını açacağını söylüyor.

Altının 1.840 doların altına kayması halindeyse 1.809 -1805 dolar desteklerinin çalışacağını bunun da gerisine kayması halinde 1.765 -1755 dolardaki desteğin öne çıkacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Özetlenecek olursa 2022 yılında altının yukarıya doğru bir tırmanışı olacağı yıl sonunda ise 2022 yılı başlangıcına göre düşüş olacağı öngörülüyor.

2022 ALTIN TAHMİNLERİ

Uzmanlara göre hem gram altın ve hem de dolar kuru yükselişi işaret ediyor. Dolar/TL 8,78 seviyesine çıktı. Doların 8,50'nin üzerindeki kalıcı hareketi 9,40 seviyesine doğru yükselişin devam etmesine neden olacağı düşünülüyor.

Dolar kuru uzun vadede aylık seyirde yükselen bir kanalda ve 2018 yılından itibaren içerisinde hareket ettiği yukarı kanalı bir basamak üste taşıdı.

BIST 100 Endeksi ise 1.445 seviyesinin altına kayarak bir kez daha 1.256-1.450 bandına geriledi. Endeks 1.445 seviyesinin üzerine çıkmadıkça zayıf seyir sürecektir.