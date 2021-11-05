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“Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim” yarışması sonuçlandı

- TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop:- "Önümüzdeki dönem çalışmalarımızda gençlerimizin, yatırımcılarımızın finansal bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz"

Ekonomi 05.11.2021, 11:21
“Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim” yarışması sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Takasbank ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) iş birliğinde üniversite öğrencilerine yönelik “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması”nın kazananları açıklandı.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, üniversiteli gençleri uzun vadeli tasarruf ve yatırıma yönlendirmek amacıyla mayıs ayında başlatılan ve altı aydır devam eden yarışmada, katılımcılar sanal ortamda oluşturulan portföylerini yönetti. Üç farklı kategoride ve 1 milyon TL tutarındaki sanal bütçe ile gerçekleşen yarışmada her ayın en iyi portföy getirisini sağlayan yarışmacılar nakit para ödülü kazanırken, yarışmanın büyük ödülünü ise yarışmada ilk iki dereceye giren öğrenciler “yatırım fonu” olarak aldı. Her kategorinin birincileri 10’ar bin TL, ikincileri de 7’şer bin TL karşılığında yatırım fonu almaya hak kazandı. Yarışmanın sonunda portföyünü en iyi yöneten öğrenciler toplam 66 bin TL tutarında ödülün sahibi oldu.

Yeditepe Üniversitesi’nden Mehmet Aydın Boyraz birinci ve ikinci kategorinin birincisi, üçüncü kategorinin de ikincisi olarak yarışmayı tamamlarken, İstanbul Üniversitesi’nden Yavuz Ulutaş ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Umut İnanç ise ikinci en çok getiriyi sağlayan üniversiteli öğrenciler oldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nden Muhammet Talha İleri de üçüncü kategorinin birincisi oldu.

- “Sermaye Piyasalarına olan ilgi memnuniyet verici”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlıklarının artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması'nın ikincisi olan Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması’nın geleceğin yatırımcıları olan gençlerin katılımlarıyla başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti. Sungurlu, sermaye piyasalarına gün geçtikçe artan ilginin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nun, gerek Bilgilendirme Platformu (tefas.gov.tr) ve gerekse mobil uygulaması sayesinde fon yatırımcılarına, yatırımları ile ilgili seçim, analiz ve karşılaştırma yapabilme imkanı sunmaya devam ettiğini belirtti.

- “Öğrencilerden yarışmaya yoğun ilgi”

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop ise Birlik olarak tasarruf ve yatırım bilincini geliştirmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması” ile gençleri tasarruf ve yatırıma yönlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Öztop, “Birlik olarak önümüzdeki dönem çalışmalarımızda gençlerimizin, yatırımcılarımızın finansal bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Birliğimiz, sermaye piyasalarının bilinirliğinin artırılmasını, yatırımcı kültürünün yaygınlaştırılmasını, tasarruf bilincinin kuvvetlendirilmesini ana hedefi olarak görüyor ve gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri de bu hedefe göre tasarlıyor. Takasbank ve TKYD iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması da bu amaç doğrultusunda başlatıldı. Yarışmamıza yoğun ilgi gösteren tüm genç arkadaşlara Birliğimiz adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Geleceğin yatırım iklimi gençlerle şekillenecek"

TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı da yarışmaya bu yıl 1.210 öğrencinin katıldığını belirtti. Yarışmanın her yıl yapılacağını ve geleneksel hale getirileceğini ifade eden Ersarı, “Yarışmanın sonuçları umut verici ve katılıma olan yoğun ilgi, gençlerin yatırım konusundaki bakış açılarının en önemli göstergesi. Belirlediğimiz senaryolarda uzun vadede farklı varlık sınıfları arasındaki risk getiri dengesini kuran öğrencilerimiz yarışmada fark yarattı." açıklamasını yaptı.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutlayan Ersarı, bu projeyle, yarışmacıların gelecekte başarılı birer yatırımcı olmak adına ilk adımlarını attıklarını kaydetti. Geleneksel hale gelecek yarışmada 2022 yılında da üniversite öğrencilerinden geniş bir katılım beklediklerini ifade eden Ersarı, öğrencilerin tasarruf ve uzun vadeli yatırım bilincine erişmesi için bu tarz projelerin önemini vurguladı.

Yarışmanın teknik alt yapısı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun fon sepeti kuralları çerçevesinde, Takasbank tarafından kurulan ve işletilen “Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu” (TEFAS) tarafından karşılandı.

#Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)
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