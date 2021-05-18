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Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları 18 Mayıs Salı günü için yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatları 499,11 liradan çeyrek altın fiyatı ise 818,70 liradan işlem görüyor. İşte 18 Mayıs çeyrek altın gram altın fiyatları...

Ekonomi 18.05.2021, 12:27
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Sorusu günün en çok merak edilenler arasında yerini almaya devam ediyor. Rekor artış yaşanan altın fiyatlarında yeniden yükselişe geçti. Buna göre gram altın 499,67 liradan cumhuriyet altını ise 3.258,28 liradan satışa sunuluyor. İşte 18 Mayıs altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

493,38

499,67

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

499,64

499,74

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.867,82

1.868,06

ÇEYREK ALTIN FİYATI

799,43

817,07

YARIM ALTIN FİYATI

1.593,86

1.634,14

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.197,71

3.258,28

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.197,71

3.258,28

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