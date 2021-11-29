Altın yine yükseliyor! İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar...

Yatırımcılar yeni haftada altının gram fiyatının kaç lira olduğunu, çeyrek altının kaç liradan el değiştirdiğini merak ediyor.

Küresel piyasalarda yeni varyant etkisini sert göstermeye başladı. Uluslararası piyasalarda kayıplar derinleşirken Güney Afrika merkezli Omicron varyantı Altın fiyatlarında kararsızlığa neden oldu.

Fed'in faiz artırma ihtimali ve tahvil alımlarını azaltmaya devam etmesi beklentisi altın fiyatlarını kıskaca aldı. Güçlü harekette bulunamayan altın son bir haftada yatay seyre yöneldi.

Ons altın haftaya 1791 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1780 dolar, en yüksek 1796 dolar seviyesi görüldü. Saat 07:68 itibaıryla ons altın 1793 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram Altın fiyatları da yatay seyre yöneldi. Haftaya 712.5 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 707.6 lira, en yüksek de 717.6 lira seviyesini gördü. Saat 07:57 itibarıyla gram altın 715.2 liradan alıcı buluyor.

Önceki kapanışını 4.523,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 4.502,00 TL alış ve 4.667,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 2.269,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.251,00 TL alış ve 2.341,00 TL satış fiyatına sahip.

Çeyrek altın, son kapanışını 1.134,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Kasım itibariyle 1.125,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.170,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ATA ALTIN FİYATI - ALIŞ: 4.705,00 SATIŞ: 4,759,00

TAM ALTIN FİYATI - ALIŞ: 4.520,67 SATIŞ: 4.608,91

YARIM ALTIN FİYATI -ALIŞ: 2.257,00 SATIŞ: 2.314,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI - ALIŞ:638,34 SATIŞ: 663,03

REŞAT ALTINI - ALIŞ:4.578,47/ SATIŞ: 4.727,95

18 AYAR ALTIN - ALIŞ: 524,25 / SATIŞ: 524,36