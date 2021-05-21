Altın yeniden güvenli liman oldu!

Küresel piyasalardaki karışıklık altının cazibesini artırdı. Sarı maden, küresel toparlanmanın sekteye uğrayacağına dair endişeler ve Asya’nın belirli kısımlarında artan vaka sayılarıyla birlikte son dört ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor. Uzmanlara göre ‘güvenli liman’ talebiyle 1.890 dolara kadar ulaşmayı başararak yeniden moda olan altının pusulası 1.900 doların üzerini gösteriyor. Bu yolda, değerli metalin önündeki en büyük engel ise dolar ve artan tahvil faizi.

Doların zayıfl amasından ve artan enfl asyon baskısından destek bulan altının ons fiyatı ocak sonundan bu yana en yüksek düzeyi gördü. Son 1 ay içinde fiyatlar yüzde 5’ten fazla artarak 100 dolar yükseldi. Yüzde 1.70 seviyesinin üzerini gören 10 yıl vadeli ABD tahvil faizinin bu bölgede çok fazla kalıcı olmayarak yönünü yeniden aşağı çevirmesi ve ABD’de göstergelerin beklentileri karşılayamayarak ekonominin desteğe ihtiyaç duymaya devam ettiğini göstermesi ons altına yaradı. ABD Merkez Bankası’nın son tutanaklarındaki ifadeler ise altında temkinli duruşa neden oldu. Tutanaklarda tahvil alımlarının azaltılması yönünde değerlendirmelerin yapılması altının bundan sonraki rotasında izlenmesi gereken bir açıklama olarak öne çıktı.

Diğer taraftan ise altın kripto para piyasalarındaki sert düşüşten nemalanıyor. Başta Bitcoin ve Etherium olmak üzere kripto paraların birkaç gün içinde yüzde 40’tan fazla değer kaybetmesi, bu piyasadan çıkan paranın güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor. TD Securities analistleri, "Altın ETF’lerinden (borsa yatırım fonları) aylarca süren çıkışların ardından, spekülatif yatırımlar geri dönmeye başladı. Bu durum altında yukarı yönlü sert bir kırılmayı tetikleyebilir” diyor.

1.900 dolar aşılarsa ralli 2.072 dolara kadar genişleyebilir

Uzmanlara göre psikolojik bir bariyer 1.850 doların üzerinde kalınması yukarı yönlü eğilimi destekleyebilir. Değerli metalde 1.875 seviyesinin üzerindeki kapanışlar uzmanlara göre 1.900 / 1.915 dirençlerine doğru alımları tetikleyebilir. TD Securities, ABD’nin verileri hayal kırıklığı yaratmaya devam ettiği sürece altında 1.900 doların kolay bir hedef olacağını belirtiyorlar. Altında orta vade ise hedef 2020 zirvesi olarak gösteriliyor. Sarı metalin 2020-2021 düşüş trendini kırdığını düşünen Commerzbank analisti Karen Jones, sarı metalin yükselişini, geçtiğimiz yılki zirvesi 2.072 dolara doğru doğru genişletmesini bekliyor. Altının ilk ana durağının Kasım 2020’de gördüğü 1.965 dolar olduğunu belirten Jones, bir sonraki başlıca hedef olarak geçen yılın zirvesi 2.072 doları işaret ediyor. Uzun vadede ise altın fiyatlarının, bu seviyeleri aşabileceği tahmininde bulunuyor.

CE temkinli,1.600 $ beklentisini koruyor

Ancak bu kadar iyimser konuşmayanlar da bulunuyor. Altına satış gelmesi halinde 1.860 ve 1.832 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor. Bu trendin yeniden devreye girmesiyle uzun vadede 1.600 doların gündeme gelebileceği uyarısı yapılıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin kademeli olarak yükselmeye devam ederek altının önüne set çekeceğini düşünen Capital Economics analistleri, ons altının 2021 sonunda 1.600 dolara düşeceği yönündeki tahminlerine bağlı kaldığını belirtiyorlar.

Bitcoin eridi, altına talep arttı

Kripto piyasalarındaki şok altın için fırsat yaratmış görünüyor. JPMorgan Chase analistleri, kurumsal yatırımcıların Bitcoin satıp altına geçiş yapmaya başlamış olabileceğini bildirdi. Bitcoin, 24 saat içinde yüzde 20’den fazla değer yitirdi ve bir ara 30 bin dolara kadar indi.

Nisan ayındaki 64 bin 800 dolarlık rekorundan uzaklaşan Bitcoin yatırımcı baskısı altına girdi. Kripto paraların piyasa değeri neredeyse 1 trilyon dolar eridi. Bu paranın bir kısmının altına yöneldiği belirtiliyor. JP Morgan’a göre Bitcoin’de iki çeyrek dönemdir devam eden yükseliş trendinin sona erdiğini düşünen yatırımcı geleneksel olarak güvenli yatırım aracı olarak görülen altına geri dönüyor.

Yeni bir boğa piyasası mı geliyor?

Altında son haftalarda yaşanan yükseliş bazı uzmanlarca yeni bir boğa piyasasının başladığı şeklinde yorumlanıyor. Correlation Economics yazarlarından Albert Sung, ABD’de Sefalet Endeksi’nin yükseldiğini, altında kurumsal yatırımcıların yeniden sahneye çıktığını, Çin ve Hindistan’ın altın alımlarını ikiye katlandığına dikkat çekerek altında iki yıl sürmesi beklenebilecek bir boğa piyasasının sinyallerinin geldiğini ifade ediyor.

Evrim Küçük/Dünya