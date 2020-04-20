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Altın yeni haftaya düşüşle başladı

Geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerde tamamlayan altın, yeni haftaya düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 370 liradan, çeyrek altın 607 liradan işlem görüyor.

Altın yeni haftaya düşüşle başladı

Geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerde tamamlayan altın, yeni haftaya düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 370 liradan, çeyrek altın 607 liradan işlem görüyor.

20 Nisan 2020 Pazartesi 10:48
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Altın yeni haftaya düşüşle başladı

Son dönemlerde koronavirüs salgınının piyasaları olumsuz yönde etkilemesinin ardından altındaki dalgalanma sürüyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelerde seyreden altın, yeni haftaya düşüşle başladı. Virüsün yayılma hızının azaldığına ilişkin işaretlerle altının ons fiyatı bin 674 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından, iç piyasada dolar kurundaki azalışla da birleşen gram altın 370 liradan, çeyrek altın 607 liraya geriledi. Yarım altın bin 214 liradan, tam altın 2 bin 381 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 450 liradan işlem görüyor.

Son Güncelleme: 20.04.2020 12:20
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