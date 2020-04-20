Son dönemlerde koronavirüs salgınının piyasaları olumsuz yönde etkilemesinin ardından altındaki dalgalanma sürüyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelerde seyreden altın, yeni haftaya düşüşle başladı. Virüsün yayılma hızının azaldığına ilişkin işaretlerle altının ons fiyatı bin 674 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından, iç piyasada dolar kurundaki azalışla da birleşen gram altın 370 liradan, çeyrek altın 607 liraya geriledi. Yarım altın bin 214 liradan, tam altın 2 bin 381 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 450 liradan işlem görüyor.