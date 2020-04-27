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Altın yatırımcısına korona uyarısı

BİR SÜREDİR FİYAT ARTIŞI DEVAM EDEN ALTINDA YÜKSELİŞ DURDURULAMAZKEN, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ DEVAM ETTİĞİ 4 GÜN BOYUNCA DA ALTININ FİYATI YUKARI DOĞRU TIRMANMAYA DEVAM ETTİ.

Altın yatırımcısına korona uyarısı

BİR SÜREDİR FİYAT ARTIŞI DEVAM EDEN ALTINDA YÜKSELİŞ DURDURULAMAZKEN, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ DEVAM ETTİĞİ 4 GÜN BOYUNCA DA ALTININ FİYATI YUKARI DOĞRU TIRMANMAYA DEVAM ETTİ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 10:38
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Altın yatırımcısına korona uyarısı

Bir süredir fiyat artışı devam eden altında yükseliş durdurulamazken, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 4 gün boyunca da altının fiyatı yukarı doğru tırmanmaya devam etti. Denizli’deki kuyumcu esnafı korona salgının devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret etti.

Altın geçmiş dönemlerde olduğu gibi son günlerde de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yatırımcı için her dönem güvenli liman olarak adlandırılan altının gramı sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün 380 TL iken, kısıtlama sonrası açılan piyasalarda 386 TL’den işlem görmeye başladı.

Denizli’de kuyumcu esnaflarından Serdar Baysal, sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün altının gram fiyatının 380 TL’den işlem gördüğünü kaydetti. Yatırımcıların fiyatları sürekli kontrol ederek almasını tavsiye eden Baysal, “Dünyada gelişen mevcut salgın hastalıktan dolayı altın fiyatları yükselmekte. En yüksek 387 TL’yi gördü bugün. Geçtiğimiz günlerde altın 370 TL’ydi. Altın ne olur diye sorarsanız önümüzdeki bu korona dediğimiz salgın devam ettikçe altın fiyatları durmayacaktır, yükselecektir. Yatırımcıların bizzat dikkat etmesini, çok zirveden değil de kontrol ederek almalarını tavsiye ederim” dedi.

Piyasalarda altının gram fiyatı 386 TL, çeyrek altın 634 TL, yarım altın 1268 TL, cumhuriyet altını ise 2531 TL civarında işlem görüyor.

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