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Altın yatırımcılarına ‘yastık altı’ tavsiyesi

ESKİŞEHİR KUYUMCULAR ODASI BAŞKANI ERCAN ARIYÜREK, PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA ALTIN FİYATLARININ ARTIŞ GÖSTERECEĞİNİ VE VATANDAŞLARIN ALTINLARINI YASTIK ALTINDA TUTMALARI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ

Ekonomi 01.09.2020, 14:24
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Altın yatırımcılarına ‘yastık altı’ tavsiyesi

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, pandemi süreci boyunca altın fiyatlarının artış göstereceğini ve vatandaşların altınlarını yastık altında tutmaları gerektiğini ifade etti.

Yaşanan Korona virüs (Covid-19) sürecinde vatandaşların en büyük yatırım kaynağı haline gelen altın fiyatları geçtiğimiz aylarda en yüksek seviyeye ulaştı. Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ise vatandaşlara ‘acaba’ dedirtti. Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Arıyürek, pandeminin devam ettiği sürece altın fiyatlarında yaşanan artışın devam edeceğini söyledi. Arıyürek, Altının uzun vadede para kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade ederken, vatandaşların altınlarını yastık altında tutmaları gerektiğini aktardı.

“Vatandaşlar altınlarını ellerinde tutusunlar”

Arıyürek, "Kurban Bayramından sonra altına yoğun bir talep oldu ve altının fiyatı 520 liraya kadar çıktı. Bir süre sonra altında iniş oldu. Altına yatırım yapan vatandaşlarımız, gramı 460 liraya indi diye paniğe kapılmamaları gerekiyor. Altın uzun vadede para kazandıran bir yatırım aracıdır. Altın pandemi dönemi başladığı zaman gramı 315 lirayken, dükkanlarımızı kapattık. Bir ay sonra dükkanlarımızı açtığımızda, altının fiyatı 380 lira oldu. Virüs devam ettiği müddetçe altın fiyatları hep yükselecek. Uzun vadeyi baz aldığımız altın hep yükselecek. Çünkü altının kırdığı rekorları hep tazelediğini gördük. Uzun vadede altın kazanacak. Vatandaşlarımız bizden veya bankadan altın almışlarsa, düştü diye hiç üzülmesinler, mutlaka çıkacak. Hiç paniğe kapılmasınlar. Altınlarını ellerinde tutsunlar” dedi.

“Bankalarda aradaki rakamı çok yüksek tutuyorlar”

Altın alışına hırsızlık olayları sebebiyle bankaların aracılığıyla yapıldığını ifade eden Başkan Arıyürek, “Vatandaşlarımızın bankalara yönelmesinden sebeplerinden biri hırsızlık olaylarının Türkiye’de fazla olması. O yüzden insanlar altın alış-satışlarını bankalardan yapıyorlar. Bankalarda aradaki rakamı çok yüksek tutuyorlar. Yüzde birlik bir vergi var, ama o verginin de üzerinden emtia vermedikleri halde çok yüksek fiyatla alıp satıyorlar. Bizde ise öyle bir şey yok. Daha düşük fiyattan alıp satıyoruz” diye konuştu.

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