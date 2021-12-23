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Altın yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!

Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.120 lira, Cumhuriyet altını 4.600 liradan satılıyor.

Ekonomi 23.12.2021, 12:08
Altın yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 681 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 707,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de azalışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 680,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.120 lira, Cumhuriyet altını da 4.600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yatay seyirle 1.806 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle küresel piyasalarda Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, yurt içinde, dolar kurundaki azalışa paralel altın fiyatlarındaki düşüşün ivme kazandığını kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 3,8 azalışla 11,7350 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

Vakıf Yatırım strateji bülteninde 'Ons altında yukarı denemeler sürüyor. 1.810 direnci üzerinde kapanışlarda, kısa vadeli long pozisyon alma fırsatı yaratabileceğini düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde 1.835-1.870 dirençleri ilk hedef haline gelecektir. 1.760 ise aşağıda ana destek olarak izlenebilir.' denildi

A1 Capital Yatırım günlük bülteninde,'Ons/Altın’da dün alıcıların daha istekli olduğu görülürken, günün genelinde yaşan pozitif seyir izleyen Ons/Altında %0.94 oranında değer kazanımı ile 1805$ seviyesinden günü tamamladı. Gün içi hareketlerde 1814$ seviyesini ilk ara direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması harekte ivme kazandıracaktır. Yaşanacak yükselişlerde 1834 $ seviyesini ise kısa vade de ilk önemli direnç olarak verebiliriz. Dün %2.60 oranında değer kaybederek 707 TL seviyesinden kapanan Gram altın da son günlerde etkili olan zayıf seyrin sürdüğünü görüyoruz. 50 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunma çabasını gördüğümüz Gram altında 705 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu desteğin kırılması halinde gün içi hareketlerde 680 ve 640 seviyelerini alt destekler olarak takip edilebilir. 770 TL seviyesini ise kısa vadede ilk direnç seviyesi olarak verebiliriz.'denildi

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