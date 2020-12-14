Altın yatırımcıları dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı vadesi 23 Aralık 2020-03 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında dolacak olan altın tahvili ve altında kira sertifikaları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Bilindiği üzere, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve Yatırımcı tabanının genişletilmesi için 2017 yılından itibaren bakanlığımızca bireysel Yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına kira sertifikaları çeşitli etaplar halinde ihraç edilmiştir.

2018 Aralık - 2019 Şubat döneminde 7 ayrı etap halinde talepte toplanarak ihraç edilen altın tahvili ve altındaki kira sertifikalarının vadesi 23 Aralık 2020 - 03 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında dolmaktadır.

Yatırımcı kılavuzunda açık, anapara bedelleri vade tarihinde Yatırımcıların "vadesiz altın mevduat hesaplarına" hesaben gram altın olarak aktarılacaktır.

Bununla birlikte, Yatırımcı tarafından talep edilmesi durumunda, altın tahvili ve altına atılan kira sertifikalarının anapara bedeli 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altın olarak veya Darphane tarafından basılan Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını olarak vade (itfa içinde) sonra aracı bankadan fiziken geri alınabilecektir.

Altın Tahvilinin / Altına Dayalı Kira Sertifikasının anapara bedelini külçe olarak veya Darphane tarafından basılan Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altın olarak almak istemeyen Yatırımcıların ayrıca aracı bankaya başvurmasına başvurmanız gerek bulunmamaktadır. Söz konusu Yatırımcılara, mağara gibi vade sonunda anapara bedelleri "vadesiz altın mevduat hesaplarına" hesaben gram altın olarak ödenecektir.

Diğer başka, korona virüs bulaşına (Kovid-19) örnek örnek tedbirler, aracı banka ile yatırımcılara gönderilecek SMS / elektronik posta ile Yatırımcı taleplerinin Banka Şubelerine gitmeden telefon ya da elektronik posta teklifine gireceğine bilgi verilecektir.

Bu kapsamda, fiziki teslimatın süresi, teslimat yapılacak şubeler, teslimatın şekli, belirtilecek tarih aralığında fiziki altının teslim alınmaması halinde yatırımcılardan tahsil edilecek komisyon ile ilgili gerekli bilgilendirme aracı banka tarafından ayrıca yapılacaktır.

Aracı Banka tarafından açıklanacak tarihler içinde teslim alınmayan Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altınlarının 1000/1000 karşılığı, yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarına kayden geçirilecektir.

Aşağıda yer alan tabloda, 2018 Aralık - 2019 Şubat döneminde ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarına farklı etaplarda yatırım yapan yatırımcılara yönelik her bir etap için ayrı bir fiziki altın talep etme dönemi yer almaktadır. Bu kapsamda, örneğin, 2018 yılında 1. etap döneminde (17-21 Aralık 2018) altınlarını aracı bankaya teslim eden yatırımcıların fiziki altın talep etmeleri durumunda 14 - 18 Aralık 2020 tarihlerinde aracı bankaya taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

Diğer etaplarda yatırım yapan yatırımcıların ise kendi etapları için belirlenen Fiziki Altın Talep Etme Dönemlerinde aracı bankaya taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen Fiziki Altın Talep Etme Dönemlerinde fiziki altın talebinde bulunmayan yatırımcıların vade sonunda ayrıca fiziki altın talebinde bulunma hakları bulunmamaktadır.

3 Aralık 2020-3 Şubat 2021 Dönemi İtfa İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler (*)

Yatırımcılar Tarafından Senetlerin Senetlerin Fiziki Altın Talep

Altınların Bankaya İhraç Tarihi Vade Tarihi Etme Dönemi(**)

Teslim Tarihi (Valör Tarihi)(İtfa Tarihi)

l.Etap 17.12.2018-21.12.2018 26.12.2018 23.12.2020 14.12.2020-18.12.2020

2.Etap 24.12.2018-28.12.2018 02.01.2019 30.12.2020 21.12.2020-25.12.2020

3.Etap 31.12.2018-04.01.2019 09.01.2019 06.01.2021 28.12.2020-31.12.2020

4.Etap 07.01.2019-11.01.2019 16.01.2019 13.01.2021 04.01.2021-08.01.2021

5.Etap 14.01.2019-18.01.2019 23.01.2019 20.01.2021 11.01.2021-15.01.2021

6.Etap 21.01.2019-25.01.2019 30.01.2019 27.01.2021 18.01.2021-22.01.2021

7.Etap 28.01.2019-01.02.2019 06.02.2019 03.02.2021 25.01.2021-29.01.2021

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**) Yatırımcıların bir etap için olan olan olan "Fiziki Altın Talep Etme Dönemi" nde aracı bankaya başvurarak taleplerini iletmeleri aynca bilgilendirme yapılacaktır .

Söz konusu tarihler üzerinden talepte bulunmayan Yatırımcıların anaparaları vadede, Banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek olup bu tarihle rde fiziki altın talebinde bulunmayan Yatırımcıların vade sonunda ayrıca fiziki altın talebinde bulunma hakları bulunmamaktadır.