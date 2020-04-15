ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Türk Lirası gün geçtikçe değer kaybetmeye devam ederken dolar ve Euro 5 liranın altına düşmüyor. Bakıldığı zaman Euro'nun dolardan daha değerli olurken Türkiye'nin dış ticaretini dolar üzerinden gerçekleştirmesi doların daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Yatırımcıların ise "Nasıl olsa değer kazanır" mantığıyla dolar ve Euro alıp bekletmesi de TL ile aralarında ki farkın açılmasında başka bir etken. 15 Nisan Çarşamba günü dolar ve Euro (döviz) piyasasında son durum...

USD – ABD Doları %0,11 yükselişle 6,8101 TL alış 6,8373 TL satış

EUR – Avro %0,04 düşüşle 7,4668 TL alış 7,4967 TL satış

CHF – İsviçre Frangı %0,04 düşüşle 7,0798 TL alış 7,1082 TL satış

GBP – İngiliz Sterlini %0,13 düşüşle 8,5769 TL alış 8,6112 TL satış

DKK – Danimarka Kronu %0,05 düşüşle 1,0005 TL alış 1,0045 TL satış

SEK – İsveç Kronu %0,27 düşüşle 0,6823 TL alış 0,6850 TL satış

NOK – Norveç Kronu %0,27 düşüşle 0,6578 TL alış 0,6605 TL satış

JPY – Japon Yeni %0,19 yükselişle 0,0636 TL alış 0,0638 TL satış

SAR – Suudi Arabistan Riyali %0,10 yükselişle 1,8112 TL alış 1,8184 TL satış

AUD – Avustralya Doları %0,83 düşüşle 4,3458 TL alış 4,3632 TL satış

CAD – Kanada Doları %0,21 düşüşle 4,8903 TL alış 4,9099 TL satış





Yarım Altın son yedi gün içinde alış 1207.06 Türk lirası ve satış 1207.06 Türk lirası (ortalama) civarında bir seyir izledi. Bugün alış 1218.45 lira ve satış 1243.32 lira seviyesinden güne başlamasını müteakip güncellenen son rakamlara bakıldığında Yarım Altın 1218.45 TL ve 1243.32 Türk lirası seviyelerinde dengelenmiş görünüyor.

Serbest piyasada hareketlilik devam ediyor. Farklı güncel kaynaklardan alınan verilere bakıldığında altın piyasasının temel göstergelerindeki durum şu şekilde:

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı: 373,72 TL / Satış Fiyatı: 378,47 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı: 605,50 TL / Satış Fiyatı: 620,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.207,30 TL / Satış Fiyatı:1.239,60 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı: 2.414,80 TL / Satış Fiyatı: 2.475,30 TL