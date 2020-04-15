Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
96430
ALTIN
378.209
DOLAR
6.8571
STERLİN
8.5787
EURO
7.4958

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Herkesin merak ettiği konulardan biri olan döviz ve altın fiyatları... İşte bugün piyasalardaki son durum...

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Herkesin merak ettiği konulardan biri olan döviz ve altın fiyatları... İşte bugün piyasalardaki son durum...

15 Nisan 2020 Çarşamba 10:05
2013 Okunma
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Türk Lirası gün geçtikçe değer kaybetmeye devam ederken dolar ve Euro 5 liranın altına düşmüyor. Bakıldığı zaman Euro'nun dolardan daha değerli olurken Türkiye'nin dış ticaretini dolar üzerinden gerçekleştirmesi doların daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Yatırımcıların ise "Nasıl olsa değer kazanır" mantığıyla dolar ve Euro alıp bekletmesi de TL ile aralarında ki farkın açılmasında başka bir etken. 15 Nisan Çarşamba günü dolar ve Euro (döviz) piyasasında son durum...

USD – ABD Doları %0,11 yükselişle 6,8101 TL alış 6,8373 TL satış
EUR – Avro %0,04 düşüşle 7,4668 TL alış 7,4967 TL satış
CHF – İsviçre Frangı %0,04 düşüşle 7,0798 TL alış 7,1082 TL satış
GBP – İngiliz Sterlini %0,13 düşüşle 8,5769 TL alış 8,6112 TL satış
DKK – Danimarka Kronu %0,05 düşüşle 1,0005 TL alış 1,0045 TL satış

SEK – İsveç Kronu %0,27 düşüşle 0,6823 TL alış 0,6850 TL satış
NOK – Norveç Kronu %0,27 düşüşle 0,6578 TL alış 0,6605 TL satış
JPY – Japon Yeni %0,19 yükselişle 0,0636 TL alış 0,0638 TL satış
SAR – Suudi Arabistan Riyali %0,10 yükselişle 1,8112 TL alış 1,8184 TL satış
AUD – Avustralya Doları %0,83 düşüşle 4,3458 TL alış 4,3632 TL satış
CAD – Kanada Doları %0,21 düşüşle 4,8903 TL alış 4,9099 TL satış



Yarım Altın son yedi gün içinde alış 1207.06 Türk lirası ve satış 1207.06 Türk lirası (ortalama) civarında bir seyir izledi. Bugün alış 1218.45 lira ve satış 1243.32 lira seviyesinden güne başlamasını müteakip güncellenen son rakamlara bakıldığında Yarım Altın 1218.45 TL ve 1243.32 Türk lirası seviyelerinde dengelenmiş görünüyor.

Serbest piyasada hareketlilik devam ediyor. Farklı güncel kaynaklardan alınan verilere bakıldığında altın piyasasının temel göstergelerindeki durum şu şekilde:

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı: 373,72 TL / Satış Fiyatı: 378,47 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı: 605,50 TL / Satış Fiyatı: 620,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.207,30 TL / Satış Fiyatı:1.239,60 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı: 2.414,80 TL / Satış Fiyatı: 2.475,30 TL

Son Güncelleme: 15.04.2020 12:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Ekonomi, salgından sonra "U" biçimli toparlanacak”
“Ekonomi, salgından sonra "U" biçimli toparlanacak”
Motosiklette böyle seyahat ettiler: "Sosyal mesafeye uyuyoruz" dediler
Motosiklette böyle seyahat ettiler: "Sosyal mesafeye uyuyoruz" dediler
Bakan Albayrak: '2,1 milyon vatandaşa 12,1 milyar TL tahsis edildi'
Bakan Albayrak: '2,1 milyon vatandaşa 12,1 milyar TL tahsis edildi'

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim