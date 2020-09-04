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ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Dolar/TL haftanın son gününe 7.44 seviyesinde başladı. Piyasalarda ABD'de açıklanacak olan istihdam verisi izlenecek.
Ekonomi 04.09.2020, 09:48
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ABD'nin en önemli verilerinden biri kabul edilen istihdam rakamlarının takip edileceği haftanın son gününe dolar/TL rekora yakın 7.44 seviyesinde başlarken, euro/TL 8.81 civarında seyrediyor.
Dolar/TL dün en yüksek 7.4518 seviyesini görerek rekor kırmıştı.
Altın fiyatlarında son durum
GRAM ALTIN NE KADAR?
Haftanın son işlem gününde gram altın 462,67 TL alış 462,76 TL satış fiyatından işlem görüyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşıda Çeyrek altın 741,26 TL alış 758,29 TL satış fiyatından işlem görüyor
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının ons fiyatı 1.935 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Haftanın son işlem gününde yarım altın 1.477,88 TL alış 1.516,57 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Haftanın son işlem gününde Tam altın 3.057,69 TL alış 3.135,18 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Haftanın son işlem gününde Cumhuriyet altını 3.076,00 TL alış 3.123,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
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|34
|56
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|34
|53
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|34
|46
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|34
|45
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|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
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|O
|P
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|34
|66
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|34
|62
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|34
|61
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|34
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|34
|56
|7. Altay
|34
|54
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|34
|50
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|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
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|34
|44
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|34
|40
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|38
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|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
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|34
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|34
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|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
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|54
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|38
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|38
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|38
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|38
|41
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|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
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|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
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|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25