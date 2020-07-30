Altın ve Dövizde son durum ne?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası Fed açıkladı. Fed faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed'in faiz kararı sonrasında altın tarafında tarihi yüksek seviye görüldü.



Fed'in "Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratacak. Salgın orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yaratıyor." açıklamaları altın tarafında volatiliteyi getirdi.



Ons altın fiyatlarındaki artış gram altında tarihi rekoru getirdi. Gün içinde en düşük 1941 doları gören ons altın Fed'in açıklamasıyla birlikte 1968.8 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte gram altın 441.5 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.



Gram altın gün içinde en düşük 434.6 lira, en yüksek 441.5 lira seviyesini gördü. Peki, bugün, 30 Temmuz Perşembe günü altın fiyatları ne kadar olacak? İşte, o bilgiler

Önceki gün altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yeni bir rekora daha imza attı. 441 lirayı aşan gram fiyatı ile altın piyasası hareketli günler yaşamaya devam ediyor.



Altının ons fiyatı 1981 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırarken; gram altın fiyatları ise, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini yeniledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 435 liradan alınıyor, 439 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 712 liradan alınıyor, 726 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.424 liradan alınıyor, 1.453 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.930 liradan alınıyor, 2.960 liradan satılıyor.

Dolar kuru bugün ne kadar? Anlık ve canlı dolar! (30 Temmuz 2020 dolar ve euro fiyatları)

Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar yükselir mi sorularına yanıt aranıyor. İşte 30 Temmuz 2020 perşembe dolar kuru, dolar kurunda son durum ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7,0550 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne dikey seviyeden başladı. 30 Temmuz saat 07.30 itibari ile dolar kuru 7,0720 TL’den işlem görüyor. Euro/TL ise 8,2700 TL'de yer alıyor.