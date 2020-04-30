ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9590 liradan, euro ise 6,6660 liradan güne başladı. İşte güncel döviz kurları;

DOLAR

Alış: 5,9599

Satış: 5,9620

EURO

Alış: 6,6656

Satış: 6,6694

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Haftaya 385 lira seviyesinden başlayan gram altın fiyatları geçtiğimiz günü 384 lira seviyesinden kapattı. Yeni güne de düşüşle başlayan gram altın fiyatları bigpara,com’da kaydedilen bilgilere göre saat 08.00 itibariyle serbest piyasada 383 lira üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatları öğle saatleri itibariyle güncelleniyor. Bu nedenle işlemler bir önceki kapanışın rakamsal değerleri üzerinden sürdürülüyor. Buna göre sabah saatlerinde bigpara.com’dan alınan verilere göre çeyrek altın 615 lira alış ve 629 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.