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ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle yatırımcılar pazartesi sabahı döviz ve altın fiyatlarını sorguluyor. Altın fiyatları ne kadar oldu, altın piyasası haftaya nasıl başladı?

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle yatırımcılar pazartesi sabahı döviz ve altın fiyatlarını sorguluyor. Altın fiyatları ne kadar oldu, altın piyasası haftaya nasıl başladı?

20 Nisan 2020 Pazartesi 08:54
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ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Dolar/TL'de dalgalı seyir sürüyor. Corona virüsle ilgili gelişmelerin odağında hareket eden dolar kuru, yeni haftaya 6,94 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,53'te yer alıyor. Uzmanlar, Avrupa ve ABD'nin yeni tip corona virüs tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Serbest piyasada 6,9320 liradan alınan dolar, 6,9340 liradan, 7,5250 liradan alınan euro ise 7,5270 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,92 liradan, euro ise 7,50 liradan satılmıştı

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Sorusu araştırılıyor. Yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri öğrenmek istiyorlar. Alım satım işlemleri yapan kişilerin anlık ve canlı takip ettiği altın fiyatları, Cuma günü güne 1705 dolarlık ons değeri ile başlarken, piyasaları 1684 dolar ile günü tamamladı. Peki, altın fiyatları yeni haftaya nasıl bir başlangıç yaptı?

20 NİSAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

370,75 TL / Satış Fiyatı:374,59 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış Fiyatı:601,00 TL / Satış Fiyatı:614,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.203,10 TL / Satış Fiyatı:1.228,30 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.407,70 TL / Satış Fiyatı:2.431,60 TL

Son Güncelleme: 20.04.2020 09:15
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