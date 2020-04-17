ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 384,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385 liradan, 2 bin 530 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 551 liradan, 350 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 354 liradan, 2 bin 472 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 492 liradan, bin 236 liradan alınan Yarım Ziynet bin 246 liradan ve 618 liradan alınan Çeyrek Ziynet 623 liradan satıldı.

DÖVİZ FİYATLARI