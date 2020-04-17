ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı’da 384,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385 liradan, 2 bin 530 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 551 liradan, 350 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 354 liradan, 2 bin 472 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 492 liradan, bin 236 liradan alınan Yarım Ziynet bin 246 liradan ve 618 liradan alınan Çeyrek Ziynet 623 liradan satıldı.
DÖVİZ FİYATLARI
|Döviz Cinsi
|ALIŞ
|Satış
|ABD Doları
|6,9285
|6,9324
|Euro
|7,5164
|7,5222
|İngiliz Sterlini
|8,6095
|8,6526
|Kanada Doları
|4,9097
|4,9393
|İsviçre Frangı
|7,1112
|7,1540
|Suudi Riyali
|1,8359
|1,8451
|100 Japon Yeni
|6,3994
|6,4380
|Avustralya Doları
|4,3794
|4,4014
|Norveç Kronu
|0,6636
|0,6676
|Danimarka Kronu
|1,0030
|1,0091
|İsveç Kronu
|0,6887
|0,6929