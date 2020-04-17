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ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Altın ve döviz fiyatları bugün ne kadar sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güncel piyasalarda altın ve döviz fiyatlarındaki yükseliş devam ederken merak edilen fiyatları sizlerle paylaşıyoruz.

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Altın ve döviz fiyatları bugün ne kadar sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güncel piyasalarda altın ve döviz fiyatlarındaki yükseliş devam ederken merak edilen fiyatları sizlerle paylaşıyoruz.

17 Nisan 2020 Cuma 09:30
2006 Okunma
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 384,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385 liradan, 2 bin 530 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 551 liradan, 350 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 354 liradan, 2 bin 472 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 492 liradan, bin 236 liradan alınan Yarım Ziynet bin 246 liradan ve 618 liradan alınan Çeyrek Ziynet 623 liradan satıldı.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Cinsi ALIŞ              Satış          
ABD Doları 6,9285 6,9324
Euro 7,5164 7,5222
İngiliz Sterlini 8,6095 8,6526
Kanada Doları 4,9097 4,9393
İsviçre Frangı 7,1112 7,1540
Suudi Riyali 1,8359 1,8451
100 Japon Yeni 6,3994 6,4380
Avustralya Doları 4,3794 4,4014
Norveç Kronu 0,6636 0,6676
Danimarka Kronu 1,0030 1,0091
İsveç Kronu 0,6887 0,6929

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