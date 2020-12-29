ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, 134’e karşı 275 oyla ABD Başkanı Donald Trump’ın talep ettiği 2.000 dolar büyüklüğündeki corona virüsü yardım çeklerini onaylayarak, oylaması için Senato’ya gönderdi. Yaşanan gelişmelerle dolar zayıflarken, altın ise destek buldu.

İç piyasada, dolar/TL Merkez Bankası’nın beklenenin üzerinde yaptığı faiz artışının ardından dün 7.40 seviyesinin test etti. Dolar kurunda yaşanan düşüş gram altın fiyatlarının 440 TL seviyelerine düşmesine neden oldu. Gram altın bugüne de 450 TL seviyesinde başladı.

ONS ALTIN 1.900 DOLARIN ALTINDA

Ons altın tarafında ise yaşanan dalgalanma yerini sakinliğe bırakmış durumda. ABD teşvik paketinin onaylanmasından destek bulan ons altın 1.900 dolar seviyesine çıktıktan sonra 1.880 dolar bandında dengelenmişti. Ons altın aynı seviyede seyrine devam ederken uzmanlar yeni yılda altın fiyatlarında artış olabileceğini söylüyor.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk daha önce sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada 2021 yılının ilk ayları itibarıyla ons altın fiyatları ile dolarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak gram altında tekrar 520-530 TL seviyesini görülebileceği öngörüsünde bulunmuştu.

ONS ALTIN FİYATINDA BEKLENTİLER

Tacirler Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizinde Dün piyasa açılışında 1.900 seviyesini test eden ons altının, bu seviyeyi aşmayı başaramayarak geri çekildiği belirtildi.

1.900 seviyesi üzerine doğru yaşanan yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam ettiği ons altının, dün 1870-1900 bandında hareket etmesinin ardından günü düşüşle tamamladığı belirtilen analizde, “Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1879,50 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, ons altın fiyatları ağustos ayının başından bu yana bir düşüş kanalı bünyesinde hareket ediyor.” denildi.

Düşüş kanalının üst çizgisine yani kanal direncine denk gelen 1900-1905 bandının yakından izlenmeye devam edildiği vurgulanan analizde, “Zira altın fiyatlarının bu kanalı yukarı kıramayarak kanal bünyesindeki düşüşünü sürdürmesi durumunda 1900-1905 bandına doğru oluşan yükselişlerin satış fırsatı sunması söz konusu olabilir. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının kısa vadede 1820-1905 bandında hareket edebileceği görüşündeyiz.” ifadelerine yer verildi.

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