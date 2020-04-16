ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM NE?

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) etkisiyle, küresel piyasalar ekonomik krizle mücadele ederken Türkiye’de döviz kurları krizin başladığı Ağustos 2018’deki seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL 20 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Dün 6,90'dan işlem gören dolar bu sabah güne 6,91 seviyesinden güne başladı.

Avro ise 7,52 TL seviyesinde işlem görüyor.

Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdürüyor.

REKORA KOŞAN ALTINDA SON DURUM NE?

Tüm dünyada yaşanan gelişmeler ve Koronavirüs salgını nedeniyle altın fiyatları tarihinin rekor seviyelerine ulaştı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382 lira oldu. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın: 620 Lira

Yarım altın: bin 240 Lira

Gram altın: 382 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 537 Lira