ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 472,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472,70 liradan, 3 bin 114 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 135 liradan, 431 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 43 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 63 liradan, bin 522 liradan alınan Yarım Ziynet bin 532 liradan ve 761 liradan alınan Çeyrek Ziynet 766 liradan satıldı.

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 7,5570 liradan, euro ise 8,9580 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarışı'da 7,5500 liradan alınan dolar, 7,5570 liradan, 8,9560 liradan alınan euro ise 8,9580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,55 liradan, euro ise 8,89 liradan satılmıştı