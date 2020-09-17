banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları
Fenerbahçe Burak Kapacak'ı gündemine aldı
Fenerbahçe Burak Kapacak'ı gündemine aldı

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? DOLAR VE EURO'DA SON DURUM NE?

Ekonomi 17.09.2020, 09:56
1
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.155,30

SATIŞ: 3.134,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.134,00

SATIŞ: 3.182,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 422,48

SATIŞ: 438,82

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.024,89

SATIŞ: 3.083,41

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.512,40

SATIŞ: 1.533,50

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 758,30

SATIŞ: 767,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 467,52

SATIŞ: 467,63

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 7.5104 TL, satışta 7.5149 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 17.09.2020 tarihiyle saat 09:40'de güncellenmiştir. 1 Dolar 7.5149 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 7.5149 Türk Lirası satın alınabilir.

1 TL serbest piyasada ne kadar?

Dolar, düne göre %0.11 değişim ile son olarak, Dolar alış kuru 7.5104 TL, Dolar satış kuru 7.5149 TL’dir. Dolar kuru en son 17.09.2020 09:40 tarihinde güncellenmiştir.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:04
İkindi 16:32
Akşam 19:18
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0