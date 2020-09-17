ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.155,30

SATIŞ: 3.134,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.134,00

SATIŞ: 3.182,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 422,48

SATIŞ: 438,82

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.024,89

SATIŞ: 3.083,41

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.512,40

SATIŞ: 1.533,50

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 758,30

SATIŞ: 767,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 467,52

SATIŞ: 467,63

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 7.5104 TL, satışta 7.5149 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 17.09.2020 tarihiyle saat 09:40'de güncellenmiştir. 1 Dolar 7.5149 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 7.5149 Türk Lirası satın alınabilir.

1 TL serbest piyasada ne kadar?

Dolar, düne göre %0.11 değişim ile son olarak, Dolar alış kuru 7.5104 TL, Dolar satış kuru 7.5149 TL’dir. Dolar kuru en son 17.09.2020 09:40 tarihinde güncellenmiştir.