ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

GRAM ALTIN FİYATI

471,29

473,21

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

471,47

471,53

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.953,96

1.954,71

ÇEYREK ALTIN FİYATI

754,50

771,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.017,99

3.074,98

YARIM ALTIN FİYATI

1.504,28

1.542,21

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.017,99

3.074,98

ATA ALTIN FİYATI

3.102,32

3.179,40

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

263,92

306,34

Dolar, Fed öncesi düşüşte

Dolar, COVID-19 aşı umutları ve büyük şirketler arasındaki satın alma anlaşmalarıyla güçlenen risk iştahına paralel olarak riskli para birimleri karşısında geriledi. Fed toplantısı öncesi dolar endeksi 93 altına inip ABD borsaları yeniden yükselişe geçerken dolar/TL fr 16 Eylül gününe 7.4882'den başlıyor

Dolar, COVID-19 aşı umutları ve büyük şirketler arasındaki satın alma anlaşmalarıyla güçlenen risk iştahına paralel olarak riskli para birimleri karşısında geriledi.

Dolar endeksi tekrar 93 puan altına inerken başta ABD piyasaları olmak üzere küresel piyasalar pozitif seyrediyor. TL de dolara karşı güne sınırlı da olsa pozitif bir başlangıç yaptı.

Dün 7.50 seviyesini zorlayan dolar/TL, 16 Eylül sabahı 7.4882'den işlem görüyor. Euro da değer kaybederek 8.87'den işlem görürken. Altın fiyatları da 1960 dolara yükseldi.